Alabama: Heart of Dixie

Alabama, staat sinds 1819, is gelegen in het zuidoosten van de Verenigde Staten, ook wel ‘the Deep South‘. Van oudsher was Alabama een diep religieuze, agrarische staat met veel plantages. Politiek gezien is Alabama als conservatief aan te merken.

Paspoort AlabamaVerklaring naam: Vernoemd naar de Alabama indianenstam, die rondom de Alabama rivier leefde. Staat sinds: 14 december 1819 (37e staat) Bijnaam: Heart of Dixie (Dixie is een verwijzing naar het oude zuiden van de VS)

Demografie

Aantal inwoners: 4.800.000

Hoofdstad: Montgomery (200.000 inwoners)

Vijf grootste steden Birmingham (212.000 inwoners) Montgomery (200.000 inwoners) Mobile (195.000 inwoners) Huntsville (194.000 inwoners) Tuscaloosa (95.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Kay Ivey (@GovernorKayIvey) Senator (R): Richard Shelby (@SenShelby) Senator (R): Luther Strange (@Lutherstrange)

Alabama heeft 9 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

kiesmannen in het ‘Electoral College’. Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bob Dole Republikeinen 1992 George H.W. Bush Republikeinen 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 George Wallace Onafhankelijk 1964 Barry Goldwater Republikeinen 1960 Harry Byrd Onafhankelijk 1956 Adlai Stevenson Democraten 1952 Adlai Stevenson Democraten 1948 Strom Thurmond Dixiecrat

Bekende Alabamians

Jeff Sessions (1946-), Attorney General (Minister van Justitie) in Trump administratie

Lionel Richie (1949-), zanger

Jesse Owens (1913-1980), Beroemde Afrikaans-Amerikaanse atleet

Tim Cook (1960-), CEO Apple, Inc.

Hank Williams (1923-1953), invloedrijke Country-zanger

George Wallace (1919-1998), oud-Gouverneur van Alabama en beruchte voorstander van rassensegregatie.

Condoleeza Rice (1954-), oud-minister van Buitenlandse Zaken in de Bush administratie

Trivia