Alaska: The Last Frontier

Alaska, staat sinds 1959, grenst niet aan andere staten van de VS en is de westerbuur van Canada. In 1867 werd het gebied gekocht van het Russische Keizerrijk voor een peulenschil. Omdat levensomstandigheden zwaar zijn door de temperaturen en de noordelijke ligging, is de staat zeer dunbevolkt. Politiek gezien is Alaska als conservatief en overtuigend Republikeins aan te merken.

Paspoort AlaskaVerklaring naam: Het woord ‘Alaska’ stamt uit een Eskimo taal en betekent ‘grote landmassa’. Staat sinds: 3 januari 1959 (49e staat) Bijnaam: The Last Frontier

Demografie

Aantal inwoners: 740.000

Hoofdstad: Juneau (32.000 inwoners)

Vijf grootste steden Anchorage (300.000 inwoners) Fairbanks (32.000 inwoners) Juneau (32.000 inwoners) Sitka (8800 inwoners) Ketchikan (8000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (I): Bill Walker (@AkGovBillWalker) Senator (R): Lisa Murkowski (@lisamurkowski) Senator (R): Dan Sullivan (@SenDanSullivan)

Alabama heeft 3 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bob Dole Republikeinen 1992 George H.W. Bush Republikeinen 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen

Bekende Alaskans

Sarah Palin (1964-), oud-Gouverneur van Alaska en running mate van John McCain bij de Presidentsverkiezingen in 2008.

