Arizona: The Grand Canyon State

Arizona, staat sinds 1912, is gelegen in het zuidwesten van de Verenigde Staten, grenzend aan Mexico. Arizona staat bekend om zijn prachtige natuur: de Grand Canyon bevindt zich in de staat. De staat kent door zijn warme klimaat ook veel droogte. Arizona is een conservatieve staat en een Republikeins bolwerk.

Paspoort ArizonaVerklaring naam: Spanjaarden noemden het gebied Arizonac, naar de taal van de lokale indianenstam. Het woord betekent ‘plaats met kleine bronnen’. Staat sinds: 14 februari 1912 (48e staat) Bijnaam: The Grand Canyon State

Demografie

Aantal inwoners: 6.900.000

Hoofdstad: Phoenix (1.500.000 inwoners)

Vijf grootste steden Phoenix (1.500.000 inwoners) Tucson (530.000 inwoners) Mesa (470.000 inwoners) Chandler (270.000 inwoners) Glendale (245.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Doug Ducey (@dougducey) Senator (R): John McCain (@SenJohnMcCain) Senator (R): Jeff Flake (@JeffFlake)

11 kiesmannen in het 'Electoral College'.

kiesmannen in het ‘Electoral College’. Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 George H.W. Bush Republikeinen 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Barry Goldwater Republikeinen 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Harry Truman Democraten

Bekende Arizonans

John McCain (1936-), Senator uit Arizona en Republikeins oud-presidentskandidaat in 2008.

Emma Stone (1988-), actrice en Oscarwinnares

Barry Goldwater (1909-1998), Senator en Republikeins oud-presidentskandidaat in 1964.

Geronimo (1829-1909), bekend stamhoofd van de Apache indianenstam die verzet leidde tegen de VS.

Trivia