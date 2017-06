Californië: The Golden State

Californië, staat sinds 1850, is gelegen aan de westkust van de Verenigde Staten en is de staat met de meeste inwoners. Californië staat bekend om de techhub Silicon Valley en als hart van de Amerikaanse filmindustrie. De staat kent daarnaast een prachtige natuur, maar wordt door droogte ook vaak geteisterd door bosbranden. Californië is één van de meest liberale staten van de VS en wordt tegenwoordig door Democraten bestuurd.

Paspoort CaliforniëVerklaring naam: Het Mexicaanse schiereiland ten zuiden van de staat heette Californië. Later is toen de hele staat hiernaar vernoemd. De naam werd in de zestiende eeuw al genoemd door Spaanse ontdekkingsreizigers en is waarschijnlijk afkomstig uit een populair boek uit die tijd, waarin Californië een mythisch land moest voorstellen. Staat sinds: 9 september 1850 (31e staat) Bijnaam: The Golden State

Demografie

Aantal inwoners: 40.000.000

Hoofdstad: Sacramento (500.000 inwoners)

Vijf grootste steden Los Angeles (4.000.000 inwoners) San Diego (1.400.000 inwoners) San Jose (1.000.000 inwoners) San Francisco (870.000 inwoners) Fresno (530.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (D): Jerry Brown (@JerryBrownGov) Senator (D): Dianne Feinstein (@SenFeinstein) Senator (D): Kamala Harris (@KamalaHarris)

Californië heeft 55 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Hillary Clinton Democraten 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 Al Gore Democraten 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Harry Truman Democraten

Bekende Californians

Herbert Hoover (1874-1964), 31ste President VS 1929-1933.

Richard Nixon (1913-1994), 37ste President VS 1969-1974.

Ronald Reagan (1911-2004), 40ste President VS in 1981-1989.

George S. Patton (1885-1945), bejubeld maar controversieel generaal in de Tweede Wereldoorlog.

Marilyn Monroe (1926-1962), model en actrice en vermoed maîtresse van President John F. Kennedy.

Steve Jobs (1955-2011), Oprichter en CEO Apple, Inc.

Tiger Woods (1975-), Golfer en eerste sportmiljardair.

