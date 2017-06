De Nationale Veiligheidsadviseur onder George H.W. Bush

De National Security Advisor is de belangrijkste adviseur van de President van de Verenigde Staten op het gebied van nationale veiligheid. Onder President George H.W. Bush heeft één NSA gediend: Brent Scowcroft (1989-1993). Hiervoor was Scowcroft al NSA van 1975 tot 1977 in de Ford administratie.

Brent Scowcroft (1989-1993)

Scowcroft was 63 toen hij voor de tweede keer het ambt van NSA aanvaardde, ditmaal als adviseur van George H.W. Bush. Scowcroft zou het ambt weer ingrijpend veranderen ten opzichte van zijn voorgangers onder Reagan.

Om zijn objectiviteit als adviseur van de president te waarborgen vond Scowcroft dat hij weer meer invloed moest kunnen hebben op het besluitvormingsproces en internationale betrekkingen. Bush was het hiermee eens. Bush vertrouwde erop dat met zijn ervaring en kennis de beste adviezen kon geven in een vrijere rol. Het mandaat van Scowcroft kon ook worden uitgebreid omdat Bush en Scowcroft het bijzonder goed met elkaar konden vinden. Samen gaven zij vorm aan de moderne verantwoordelijkheden en positie van de NSA, welke vandaag de dag nog in stand zijn.

Twee handen op één buik

Scowcroft en Bush waren ongeveer van dezelfde leeftijd en waren beide helikopterpiloot geweest in de Amerikaanse krijgsmacht. Ze kenden elkaar al sinds het begin van de jaren ’70, toen ze beiden werkten voor de Nixon administratie. Ze deelden dezelfde visie op de wereld en de plaats van de Verenigde Staten: dat het land de verantwoordelijkheid had andere landen te leiden, dat Europa de natuurlijke bondgenoot was, dat provocerende staten niet met appeasement tot bedaren gebracht moesten worden en als de Verenigde Staten moest ingrijpen dat de ingreep dan beslissend moest zijn. Voorbeelden hiervan waren het afzetten van de Panamese dictator Noriega in 1990 en de Golfoorlog in 1991.

Bush zag Scowcroft als “een geliefde oudere broer”, zoals hij daarna ooit zou zeggen. Aan het einde van zijn presidentschap eerde hij Scowcroft door hem de Presidential Medal of Freedom, de hoogste civiele onderscheiding, toe te kennen.

