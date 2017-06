District of Columbia: The American Rome

Het District of Columbia – bestaande uit de stad Washington, D.C. en formeel geen staat – is gebouwd nadat daartoe in het Congres opdracht was gegeven in 1790. D.C. ligt tussen Maryland en Virginia in aan in het oosten van de VS, en is officieel onderdeel van het Zuiden van de VS. Omdat D.C. geen staat is heeft het geen afgevaardigden in het Congres of de Senaat van de VS. Wél stemmen inwoners sinds 1964 tijdens de Presidentsverkiezingen: onafgebroken hebben Democraten hier gewonnen.

Paspoort District of ColumbiaVerklaring naam: De VS hebben de stad Washington, D.C. vernoemd naar de eerste president van de VS: George Washington. Columbia is een poëtische naam voor de VS uit de 17de en 18de eeuw. D.C. is geen staat, maar een apart district. Vergelijkbaar met een losse gemeente. Bijnaam: The American Rome, The District.

Demografie en politiek

Aantal inwoners: 680.000

Geen gouverneurs en senatoren. De burgemeester van Washington, D.C. is (D) Muriel Bowser (@MayorBowser)

D.C. heeft 3 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1964:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Hillary Clinton Democraten 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 Al Gore Democraten 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 Michael Dukakis Democraten 1984 Walter Mondale Democraten 1980 Jimmy Carter Democraten 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 George McGovern Democraten 1968 Hubert Humphrey Democraten 1964 Lyndon Johnson Democraten

Bekende Amerikanen uit Washington, D.C.

Stephen Colbert (1964-), talkshow presentator en mediapersoonlijkheid

Al Gore (1948-), Vice President in de Clinton administraties en Democratisch Presidentskandidaat in 2000. Verloor van Bush na een controversiële hertelling van de stemmen.

Samuel L. Jackson (1948-), acteur.

Louis C.K. (1967-), cabaretièr.

Trivia