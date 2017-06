Joe Biden (2009-2017): ‘Bromance’ met Obama

Als vicepresident onder Barack Obama bekroonde Joe Biden zijn lange politieke loopbaan. Hij werd een invloedrijke adviseur en goede vriend van de president.

Biden, in 2008 nog Obama’s concurrent in de Democratische voorverkiezingen, werd na zijn verlies door Obama benaderd als running mate. De strategie daarachter was Bidens ervaring op het gebied van buitenlandbeleid en nationale veiligheid – een direct gevolg van zijn lange carrière als Senator, waar hij in 1972 binnenkwam als de het jongste lid ooit. Ook sprak Biden de lageropgeleide, blanke bevolkin eng aan durfde hij vol tegen de Republikeinse kandidaat John McCain in te gaan – iets waar Obama moeite mee had.

Band met Obama

Paspoort Joe Biden (1942-)Geboren in Scranton, Pennsylvania

Studie: Syracuse University (rechten)

Vorige functie: Senator voor Delaware

In functie: 2009-2017

Thuisstaat: Delaware

Partij: Democraten

Biden sprak al voor zijn vicepresidentschap uit dat hij niet de intentie had om, zoals zijn voorganger Dick Cheney, een soort autonoom machtscentrum te zijn. Liever wilde hij zijn president bij elke beslissing met raad en daad kunnen bijstaan. Ook Obama zag een dergelijke rol zitten – hij maakte van Biden bovendien zijn vaste ‘conflictoplosser’. Als Obama met iemand moeilijkheden had, werd Biden steevast naar voren geschoven om als een soort bemiddelaar conflicten te slechten.

Aanvankelijk moesten de voorzichtige Obama en de ongezouten Biden aan elkaars stijl wennen. Ten tijden had de vicepresident het gevoel dat hij af en toe buitengesloten werd.

Na verloop van tijd werden de twee uitstekende vrienden. Dat was mede te danken aan het feit dat Obama’s dochter en Bidens kleindochter naar dezelfde school gingen en vriendinnen waren. Ook de dood van Bidens oudste zoon Beau versterkte de relatie tussen de president en zijn nummer twee.

Aan het einde van hun gezamenlijke ambtsperiode werd de vriendschap van de twee zelfs gekarikaturiseerd als de grootste ‘bromance’ aller tijden. Dit gebeurde aan de hand van onder jongeren zeer populaire ‘memes’.

Progressief

Tijdens zijn ambtsperiodes zette Biden zich veel in voor progressieve zaken. Zo verklaarde hij zich meermaals voorstander van het recht op abortus en was hij actief supporter van het homohuwelijk. In mei 2012, een halfjaar voor de verkiezingen, verklaarde Biden dit laatste in het openbaar. Obama, die van plan was om eenzelfde soort verklaring pas een paar maanden later naar buiten te brengen, moest hierdoor snel in actie komen.

Hij verklaarde later dat Biden in een privégesprek zijn excuses aanbood voor deze slip of the tongue. Die eerlijkheid is door tijdschrift Time omschreven als zijn grootste kracht, maar ook zijn grootste zwakte. In zijn laatste maanden als vicepresident richtte Biden zich op onderzoek naar kanker, iets waar hij na zijn vertrek uit het Witte Huis mee bezig blijft.

Trivia

Biden was de eerste vicepresident uit Delaware, alsmede de eerste vicepresident van rooms-katholieke afkomst.

Biden heeft veel persoonlijk verdriet moeten verwerken. Net na zijn verkiezing tot de Senaat in 1972 overleden zijn vrouw en dochter in een auto-ongeluk. Hij combineerde het opvoeden van zijn twee zoons met zijn baan als Senator.

In 2015 overleed Bidens zoon Beau op 46-jarige leeftijd aan hersenkanker. Biden heeft aangegeven dat dit tragische verlies een belangrijke reden is geweest om niet deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2016. Hij sluit kandidatuur voor 2020 niet uit.