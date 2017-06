Kentucky: The Bluegrass State

Kentucky, staat sinds 1792, is gelegen in het middenwesten, ook wel ‘The Midwest’ van de Verenigde Staten. Voor buitenlanders wellicht bekend als de staat waar de Kentucky Fried Chicken vandaan komt, is Kentucky binnen de VS bekend om veel meer. De huidige senatoren uit Kentucky zijn één van ’s lands bekendste Republikeinen en het land staat bekend om zijn industrie en natuur.

Paspoort KentuckyVerklaring naam: Kentucky is vernoemd naar de Kentucky River. Deze rivier is vernoemd naar het Irokese (indianentaal) woord dat ‘op de praire’ betekent. Staat sinds: 1 juni 1792 (15e staat) Bijnaam: The Bluegrass State

Demografie

Aantal inwoners: 4.400.000

Hoofdstad: Frankfort (26.000 inwoners)

Vijf grootste steden Louisville (620.000 inwoners) Lexington (320.000 inwoners) Bowling Green (65.000 inwoners) Owensboro (60.000 inwoners) Covington (41.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Matt Bevin (@GovMattBevin) Senator (R): Mitch McConnell (@SenateMajLdr) Senator (R): Rand Paul (@RandPaul)

Kentucky heeft 8 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Adlai Stevenson Democraten 1948 Harry Truman Democraten

Bekende Kentuckians

Abraham Lincoln (1809-1865), 16de President van de VS, geboren in Kentucky.

Mitch McConnell (1942-), senator voor Kentucky (leider van de Republikeinse fractie in de Senaat) en prominent lid Republikeinse partij.

Jefferson Davis (1808-1889), President van de Confederacy (1862-1865).

George Clooney (1961-), acteur.

Trivia