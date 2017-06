Louisiana: The Pelican State

Louisiana, staat sinds 1812, is gelegen in het zuiden van de VS, aan de Golf van Mexico. Louisiana was een Franse kolonie, voordat het gekocht werd door de Amerikanen in 1803. Franse culturele invloeden bestaan nog steeds, met het Mardi Gras festival als voornaamste voorbeeld. De staat kent grote verschillen tussen arm en rijk en etnische achtergronden: bijna éénderde van de inwoners is Afrikaans-Amerikaans.

Paspoort LouisianaVerklaring naam: De staat is vernoemd naar de Franse Zonnekoning Louis XIV door Franse kolonisten. Staat sinds: 30 april 1812 (18e staat) Bijnaam: The Pelican State

Demografie

Aantal inwoners: 4.700.000

Hoofdstad: Baton Rouge (230.000 inwoners)

Vijf grootste steden New Orleans (390.000 inwoners) Baton Rouge (320.000 inwoners) Shreveport (200.000 inwoners) Lafayette (130.000 inwoners) Lake Charles (71.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (D): John Bel Edwards (@LouisianaGov) Senator (R): Bill Cassidy (@BillCassidy) Senator (R): John Neely Kennedy (@SenJohnKennedy)

Louisiana heeft 8 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

kiesmannen in het ‘Electoral College’. Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 George Wallace Onafhankelijk 1964 Barry Goldwater Republikeinen 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Adlai Stevenson Democraten 1948 Strom Thurmond Dixiecrat

Bekende Louisianians

Zachary Taylor (1784-1850), 12de President van de VS.

Louis Armstrong (1901-1971), invloedrijke Jazz trompettist.

Truman Capote (1924-1984), excentrieke schrijver uit New Orleans.

Ellen DeGeneres (1958-), cabaretière en talk show gastvrouw.

Trivia