Maine: Vacationland

Maine, staat sinds 1820, is gelegen in het noordoosten van de VS, ook wel New England genoemd. Maine was onderdeel van Massachussetts, maar koos van deze staat af te scheiden in 1820. Ondanks het soms harde klimaat is Maine is een populaire vakantiebestemming voor Amerikanen. Hoewel Maine de laatste twee decennia bij Presidentsverkiezingen Democratisch stemde, zijn Mainers relatief snel geneigd op Onafhankelijke politieke kandidaten te stemmen.

Paspoort MaineVerklaring naam: De naam Maine is niet met zekerheid vast te stellen. De staat zelf houdt aan dat Franse kolonisten de staat naar een oeroude Franse provincie Maine (8ste eeuw) vernoemd hebben. Staat sinds: 15 maart 1820 (23e staat) Bijnaam: Vacationland, The Pine Tree State (beide officiële bijnaam, red.)

Demografie

Aantal inwoners: 1.350.000

Hoofdstad: Augusta (19.000 inwoners)

Vijf grootste steden Portland (67.000 inwoners) Lewiston (36.000 inwoners) Bangor (33.000 inwoners) South Portland (25.000 inwoners) Auburn (23.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Paul LePage (@Govenor_LePage) Senator (R): Susan Collins (@SenatorCollins) Senator (I): Angus King (@SenAngusKing)

Maine heeft 4 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

kiesmannen in het ‘Electoral College’. Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Hillary Clinton Democraten 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 Al Gore Democraten 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Hubert Humphrey Democraten 1964 Barry Goldwater Republikeinen 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Thomas Dewey Republikeinen

Bekende Mainers

Nelson Rockefeller (1908-1979), oud-gouverneur van New York en Vice President van de VS onder Gerald Ford (1974-1977). Telg van de steenrijke Rockefeller familie.

Stephen King (1947-), schrijver.

Trivia

