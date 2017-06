Massachussetts: The Bay State

Massachussetts, staat sinds 1788, is gelegen in het noordoosten van de VS, ook wel New England genoemd. Massachussetts was de plaats voor de eerste kolonie van de Engelsen: de beroemde eerste pilgrims streken met hun schip de Mayflower neer in Massachussetts. Massachussetts is een liberale staat waar veel Europese invloeden merkbaar zijn. Tot slot is de staat een belangrijk zakelijk centrum en huist de staat twee van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, Harvard University en MIT (Massachussetts Institute of Technology).

Paspoort MassachussettsVerklaring naam: De staat is vernoemd naar de Massachussett-indianenstam. Staat sinds: 28 april 1788 (7e staat) Bijnaam: The Old Line State

Demografie

Aantal inwoners: 6.800.000

Hoofdstad: Boston (675.000 inwoners)

Vijf grootste steden Boston (675.000 inwoners) Worcester (185.000 inwoners) Springfield (155.000 inwoners) Lowell (110.000 inwoners) Cambridge (110.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Charlie Baker (@MassGovernor) Senator (D): Elizabeth Warren (@SenWarren) Senator (D): Ed Markey (@SenMarkey)

Massachussetts heeft 11 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

kiesmannen in het ‘Electoral College’. Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Hillary Clinton Democraten 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 Al Gore Democraten 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 Michael Dukakis Democraten 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 George McGovern Democraten 1968 Hubert Humphrey Democraten 1964 Lyndon Johnson Democraten 1960 John F. Kennedy Democraten 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Harry Truman Democraten

Bekende Bay Staters

John F. Kennedy (1917-1963), 35ste President van de VS. Werd in 1963 vermoord door Lee Harvey Oswald in Dallas, Texas.

John Adams (1735-1826), 2de President van de VS en Founding Father, en vader van John Quincy Adams (tevens President van de VS).

John Quincy Adams (1767-1848), 6de President van de VS.

Calvin Coolidge (1872-1933), 30ste President van de VS en oud-gouverneur van Massachussetts.

George H.W. Bush (1924-), 41ste President van de VS, geboren in Milton Massachussetts.

Mitt Romney (1947-), oud-gouverneur van Massachussetts en Republikeins Presidentskandidaat in 2012.

John Kerry (1943-), senator voor Massachussetts en oud-minister van Buitenlandse zaken in de tweede Obama administratie. Tevens Democratisch Presidentskandidaat 2004.

Michael Dukakis (1933-), oud-gouverneur van Massachussetts en Democratisch Presidentskandidaat in 1988.

Michael Bloomberg (1942-), miljardair en oud-burgemeester van New York.

Benjamin Franklin (1706-1790), bekende Founding Father van de VS.

Trivia