Montana: The Treasure State

Montana, staat sinds 1889, ligt in het noord-westen van Amerika. Het bestaat voor een groot deel uit prairie en is een zeer bebergde staat. Het is de thuisstaat van vele indianenstammen die er veelal nog wonen. Van oudsher zeer conservatief.

Paspoort MontanaVerklaring naam: Afgeleid van het Spaanse woord ‘montaña’ (mountain/berg) Staat sinds: 1889 (41ste staat) Bijnaam: The Treasure State

Demografie

Aantal inwoners: 1.042.000

Hoofdstad: Helena (30.000 inwoners)

Vijf grootste steden: Billings (112.000 inwoners) Missoula (72.000 inwoners) Great Falls (59.000 inwoners) Bozeman (45.000 inwoners) Butte (34.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur, senators: Gouverneur (D): Steve Bullock (@GovernorBullock) Senator (R): Steve Daines (@SteveDaines) Senator (D): Jon Tester (@jontester)

Montana heeft 3 kiesmannen in het ‘electoral college’

Winnende presidentskandidaten in Montana sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bob Dole Republikeinen 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon B. Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1948 Harry S. Truman Democraten

Bekende Montanans

Evel Knievel (1938-2007, stuntman)

George Montgomery (1916-2000, acteur)

Chief Joseph (1840-1904, opperhoofd indianenstam en vredesstichter)

Levi Leipheimer (1973-heden, topwielrenner)

Trivia