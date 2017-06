Nationale Veiligheidsadviseurs onder Eisenhower

De National Security Advisor is de belangrijkste adviseur van de President van de Verenigde Staten op het gebied van nationale veiligheid. Onder President Eisenhower (1953-1961) hebben vier NSAs gediend: Robert Cutler (1953-1955 en 1957-1958), Dillon Anderson (1955-1956), William Jackson (1956-1957) en Gordon Gray (1958-1961).

Zie in deze video een korte introductie voor de functie van National

Security Advisor. Tekst gaat door onder de video.



Robert Cutler (1953-1955 en 1957-1958)

Robert Cutler (1895-1974)Geboren in: Brookline, Massachussetts.

Vorige functie(s): Bankier, brigadier in WOII

Partij: Republikeinen

Nadat hij aan Harvard zijn rechtenbul behaalde, ging hij aanvankelijk werken in de bancaire sector in Boston. Cutler heeft in de twee wereldoorlogen gediend en steeg in de laatste tot de rang van brigadegeneraal. In die oorlog viel hij op bij de militair Eisenhower.

Door de combinatie van militaire affiniteit en een oog voor de civiele, politieke wereld was Cutler een goede kandidaat voor de functie van NSA. Cutler stelde een systeem voor waarin hij een constante stroom van rapporten, analyses en aanbevelingen van de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zou controleren en prepareren voor de Nationale Veiligheidsraad, om vervolgens concrete acties uit deze aanbevelingen weer terug te laten vloeien naar de ministeries.

Deze alomvattende, grondige aanpak van een NSA zou tot en met het presidentschap van John. F. Kennedy domineren. Toch zou Robert Cutler, compleet overwerkt, in 1958 opstappen om het stokje door te geven.

Dillon Anderson (1955-1956)

Dillon Anderson (1906-1974)Geboren in: McKinney, Texas

Vorige functie(s): advocaat, lid van de Nationale Veiligheidsraad (1953-1955)

Partij: Republikeinen

Anderson kreeg vrijwel direct na zijn aantreden een belangrijke vuurproef. Toen hij nog maar drie maanden in functie was kreeg President Eisenhower een hartaanval, en moest hij de dagelijkse stromen aan informatie blijven verwerken. Dit ging hem goed af: hij beheerste de materie al goed door zijn benoeming als lid in de Nationale Veiligheidsraad twee jaar eerder, in 1953.

Vanaf het moment van zijn aanstelling klikte het goed met President Eisenhower. Anderson was namelijk een uitstekende golfer en op de golfbaan sloten zij naadloos op elkaar aan. Hij werd ook geroemd om zijn precieze en objectieve berichtgeving en advisering aan de President. Na 16 maanden hield Anderson het echter voor gezien en keerde hij terug naar zijn advocatenpraktijk in Texas.

William Jackson (1956-1957)

William H. Jackson (1901-1971)Geboren in: Belle Meade, Tennessee

Vorige functie(s): advocaat, investment banker

Partij: Republikeinen

William Jackson had een goede staat van dienst toen hij aantrad als NSA. Hij was de jaren ervoor al speciale adviseur voor President Eisenhower geweest en had de bemande een jaar de prestigieuze post van onderdirecteur van de CIA.

In het zeer korte tijdsbestek dat William Jackson als NSA fungeerde (4 maanden) heeft hij geprobeerd de vicepresident van de Verenigde Staten hoofd van de werkgroep te maken die op de snelle uitvoering van presidentiële besluiten toezag. Dit plan werd uiteindelijk gedwarsboomd door de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, waarna Jackson aftrad.

Gordon Gray (1958-1961)

Gordon Gray (1909-1982)Geboren in: Baltimore, Maryland

Vorige functie(s): advocaat, staat-senator en administrateur bij het leger

Partij: Democraten

Gray was de enige NSA van Eisenhower die een Democraat was. Hij was geen onbekende in Washington: een “Gray board” was daar een bekende term voor iemand die in veel adviesorganen zat. Hoewel hij een Democraat was, was hij ook zeer loyaal aan President Eisenhower.

De termijn van Gray kenmerkte zich door tumultueuze gebeurtenissen. In 1958, toen Gray pas drie maanden in functie was, brak de Libanon crisis uit. Amerikaanse troepen werden uitgezonden om tijdelijk de haven van Beiroet te bezetten. In 1960 speelde Gray een grote rol in de rel die ontstond rondom het neergeschoten Amerikaanse spionagevliegtuig boven de Sovjet-Unie.

In de nadagen van Eisenhower’s presidentschap kreeg hij de Medal of Freedom van hem uitgereikt voor zijn bewezen diensten. Na zijn termijn als NSA heeft hij in verschillende adviesorganen onder alle daaropvolgende Amerikaanse presidenten tot en met Ford gediend.