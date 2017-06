Nationale Veiligheidsadviseurs onder Clinton

De National Security Advisor is de belangrijkste adviseur van de President van de Verenigde Staten op het gebied van nationale veiligheid. Onder president Bill Clinton hebben twee Nationale Veiligheidsadviseurs gediend: Anthony Lake (1993-1997) en Sandy Berger (1997-2001).

Zie in deze video een korte introductie over de functie van National Security Advisor. Tekst gaat door onder de video.

Anthony Lake (1993-1997)

Anthony Lake (1939-)Geboren in New York City, NY Eerdere functies: Directeur Policy Planning onder Carter, hoogleraar Partij: Democraten

William Anthony Kirsopp Lake werd in New York geboren in een protestants gezin. Later zou hij zich bekeren tegen tot het jodendom. Na zijn studie aan Harvard, die hij magna cum laude afrondde, begon hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Net als zijn latere baas Bill Clinton is hij in deze periode, de jaren ’60, onderdeel van de idealistische generatie die gevormd wordt door het presidentschap van John F. Kennedy en de Amerikaanse aanwezigheid in de Vietnamoorlog. Lake maakte snel carrière op het ministerie en werkte in de jaren ’70 voor invloedrijke politici als Edmund Muskie, Jimmy Carter en Cyrus Vance.

Toen de Democraten in 1993 weer aan de macht kwamen stelde president Bill Clinton Lake aan als Nationale Veiligheidsadviseur. Net als aan vicepresident Al Gore gaf Clinton ook aan Lake veel macht in wat een roerige tijd zou worden voor de NSA. Als één van de frontmen van Amerika’s buitenlandbeleid vroegen en kregen geopolitieke hotspots als Irak, Somalië en Noord-Korea blijvende aandacht van Lake, terwijl de Bosnische oorlog hoog oplaaide tijdens zijn bewind. Aan Lake is later toegeschreven dat hij één van de personen is geweest die het beleid ontwikkeld hebben dat geleid heeft tot een oplossing voor de Bosnische oorlog. Clinton zei over Lake dat ‘hij in momenten van crisis of momenten van triomf, Anthony Lake altijd aan mijn zijde stond’. Lake, al tijdens zijn NSA-schap een voorvechter van grote macht voor de Verenigde Naties als het gaat om het oplossen van internationale conflicten, werkt thans als directeur van UNICEF.

Sandy Berger

Sandy Berger (1945-2015)Geboren in Millerton, New York Eerdere functies: Advocaat, deputy NSA Partij: Republikeinen

Samuel Richard ‘Sandy’ Berger werd in 1945 geboren in een Joods gezin in New York. Na studies aan Cornell en Harvard te hebben afgerond ging Berger, tegenstander van de Vietnamoorlog, in 1972 werken voor de campagne van de Democratische presidentskandidaat George McGovern. Daar ontmoette Berger Bill Clinton – hun vriendschap zou hun gehele leven voortduren. Later zou Berger Clinton aanmoedigen zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. Na eerst in diplomatieke dienst gewerkt te hebben en daarna als partner bij het advocatenkantoor Hogan & Hartson, trad Berger in 1993 in dienst in de Clinton administratie. In de eerste periode daarvan zou hij deputy NSA zijn, vanaf 1997 (na het vertrek van Anthony Lake, die nog door Berger was aangedragen in 1993) NSA.

Als Nationale Veiligheidsadviseur beleefde Berger zijn finest hour in 1999. Nadat de relaties tussen de Verenigde Staten en India op een dieptepunt waren beland vanwege Indiase kernwapentesten, was Berger een van de weinigen die inzag dat een goede relatie tussen de twee landen van groot belang was. Toen Pakistaanse troepen de grens overstaken bij India en een kernwapenoorlog dreigde, kregen Berger en Clinton (0p sterke instigatie van Berger) het voor elkaar om de Pakistaanse troepen zich te laten trekken. Zo werden niet alleen de banden tussen Amerika en India aangehaald, ook werd zo een eventuele nucleaire oorlog voorkomen. Tegen het einde van zijn NSA-schap kreeg Berger actief te maken met terreurdreigingen tegen Amerika. Hij was er al vroeg bij om zijn opvolgster, Condoleezza Rice, te waarschuwen tegen dit gevaar. Het mocht echter niet baten: 8 maanden na zijn aftreden zouden de Twin Towers in New York getroffen worden door ernstige terreurdaden. Berger, na zijn NSA-schap nog in opspraak vanwege het stelen van geclassificeerde informatie, werd door zijn president Bill Clinton geroemd om zijn vakkundigheid: ‘niemand had meer beleidskennis of wist het beter te formuleren. Hij kon problemen uitstekend analyseren en wist wat ermee te doen. Over alle delen van de wereld waren zijn adviezen keer op keer zeer waardevol’. Sandy Berger overleed in 2015 aan de gevolgen van kanker. Zijn goede vriend Bill Clinton sprak op zijn begrafenis.