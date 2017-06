Nationale Veiligheidsadviseurs onder Obama

De National Security Advisor is de belangrijkste adviseur van de President van de Verenigde Staten op het gebied van nationale veiligheid. Onder President Barack Obama hebben drie NSAs gediend: James Jones (2009-2010), Tom Donilon (2010-2013) en Susan Rice (2013-2017).

James L. Jones (2009-2010)

James L. Jones (1943-)Geboren in: Kansas City, Missouri

Vorige functies: Generaal, officier der mariniers.

Partij: niet verbonden aan een partij

Jones werd gezien als een indrukwekkende duizendpoot. Als gedecoreerde Vietnam-veteraan bouwde hij een indrukwekkende carrière op in de krijgsmacht. Binnen de NAVO bekleedde hij ook verscheidene functies, waarmee hij de gouden combinatie van militaire knowhow en diplomatieke instincten in de vingers kreeg. Hij werd geroemd om zijn objectiviteit jegens Democraten en Republikeinen. Jones was, kortgezegd, de ideale kandidaat voor de functie van NSA.

Ondanks een aantal goede verdiensten in zijn functie, stapte hij na ruim anderhalf jaar op. Hij had een achterstand als adviseur van Obama: in de Nationale Veiligheidsraad zaten politieke veteranen die al jarenlang vertrouweling waren van de president die hem er moeilijk tussen lieten komen.

Tom Donilon (2010-2013)

Tom Donilon (1955-)Geboren in Providence, Rhode Island

Eerdere functies: advocaat, ambtenaar bij Buitenlandse Zaken, plaatsvervanger NSA onder Jones.

Partij: Democraten

Donilon was alles wat zijn voorganger niet was: een vertrouweling van Obama. Hij was al vroeg betrokken bij Obama’s presidentschap als lid van zijn transitieteam in 2008 en 2009. Na ruim anderhalf jaar in de Nationale Veiligheidsraad al gediend te hebben was Donilon toen hij aantrad politiek en bestuurlijk door de wol geverfd.

Donilon was een harde werker met goed strategisch en tactisch inzicht. Hij was de eminence grise die Brzezinski of Kissinger ooit geweest waren. Hij was NSA toen Osama Bin Laden gedood werd in 2012. Donilon kreeg van collega’s ook scherpe kritiek op zijn persoon. Zo kon hij dominant en veeleisend zijn en was hij een politiek dier dat opportunistisch ellebogenwerk kon verrichten wanneer hij dat nodig vond. Niettemin werd hij door Obama zeer gewaardeerd.

Susan Rice (2013-2017)

Susan Rice (1964-)Geboren in Washington, D.C.

Eerdere functies: ambtenaar bij Buitenlandse Zaken in Clinton administratie, ambassadeur bij de Verenigde Naties

Partij: Democraten

Rice was, net als Donilon, een politieke vertrouweling van Obama. Haar kennis en kunde bewees zij aan Obama in de vier jaren ervoor toen zij ambassadeur bij de Verenigde Naties was, een prestigieuze en belangrijke functie.

Haar ambtstermijn werd gekenmerkt door de betrekkingen met Israël en de nucleaire deal met Iran en met Rusland en Oekraïne aangaande de Krim annexatie. Zij drukte haar eigen stempel op buitenlands beleid met haar kritische houding tegenover Israël en premier Netanyahu, dat haar zowel respect als hoon opleverde van collega’s.

Obama kondigt in 2013 de overdracht van de functie van NSA van Donilon naar Rice aan

Donilon naar Rice aan