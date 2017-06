Nationale Veiligheidsadviseurs onder Reagan

De National Security Advisor is de belangrijkste adviseur van de President van de Verenigde Staten op het gebied van nationale veiligheid. Onder president Ronald Reagan hebben maar liefst zes NSA’s gediend: Richard Allen (1981-1982), William Clark Jr. (1982-1983), Robert McFarlane (1983-1985), John Poindexter (1985-1986), Frank Carlucci (1986-1987) en Colin Powell (1987-1989).

Zie in deze video een korte introductie over de functie van National Security Advisor. Tekst gaat door onder de video.

Richard V. Allen (1981-1982)

Richard V. Allen (1936-)Geboren in Collingswood, New Jersey

Vorige functies: Coördinator buitenlandbeleid onder president Nixon, hoofdadviseur buitenlandbeleid Reagan

Partij: Republikeinen

Richard Vincent Allen, van 1977 tot 1980 als buitenlandadviseur al verbonden aan Ronald Reagan, bleef slechts één jaar aan als Nationale Veiligheidsadviseur van de president. Het zou geen leuk jaar worden. Al in zijn eerste werkmaand werd hij beschuldigd steekpenningen te hebben aangenomen van een Japanse journalist die graag First Lady Nancy Reagan wilde interviewen. Alhoewel Allen zelf de aantijgingen ontkende en ook de FBI alle betrokkenen vrijsprak van enige bemoeienis, startte het Ministerie van Justitie een eigen onderzoek. Dat onderzoek lekte naar de pers. De beschuldigingen aan Allens adres werden nooit bewezen, maar onder druk van het publiek en het Ministerie van Justitie stapte hij toch in 1982 op. Het kleine jaar waarin hij Nationaal Veiligheidsadviseur was, had hij zich voornamelijk beziggehouden met deze zaak. Thans is Allen senior fellow aan Stanford University en heeft hij zijn eigen consulting- en lobbyfirma in Washington, de Richard V. Allen Company.

William Clark

William P. Clark Jr. (1931-2013)Geboren in Oxnard, Californië

Eerdere functies: opperrechter in Californië, onderminister van Buitenlandse Zaken

Partij: Republikeinen

William ‘Bill’ Clark Jr. werd in 1931 geboren in een streng toegewijd katholiek gezin in Californië. Nadat Clark slaagde voor het examen van de balie van Californië werkte hij zich op tot rechter in de supreme court van diezelfde staat. Toen riep Washington, en nog meer dan dat, riep zijn oude vriend Ronald Reagan. Na van 1981 tot 1982 onderminister van Buitenlandse Zaken te zijn geweest in de eerste Reagan administratie, werd hij op 4 januari 1982 aangesteld als de nieuwe Nationale Veiligheidsadviseur. Aanvankelijk kreeg hij als NSA veel macht. Volgens Dutch, de biografie van Ronald Reagan, liep Clark regelmatig onaangekondigd de Oval Office binnen voor overleg met de president – een ongekende brutaliteit voor zelfs de meest hooggeplaatste ambtenaren. Volgens diezelfde biografie is Clark de enige man geweest die ooit in de buurt kwam van vriendschappelijke intimiteit met Ronald Reagan, die erg joviaal was, maar altijd een afstand bewaarde.

Clark ondervond echter al snel tegenwerking in het Witte Huis, met name omdat hij een groot tegenstander was van vriendschappelijke relaties tussen Amerika en de Sovjet Unie. Minister van Buitenlandse Zaken George Shultz en vice-stafchef Michael Deaver werkten hem regelmatig tegen op verschillende gebieden, maar het was met name First Lady Nancy Reagan die niets moest hebben van de anti-Sovjet houding van Bill Clark. Na bijna twee jaar was Clark klaar met de eeuwige strubbelingen die hij op elke weg vond – toen de post van minister van Binnenlandse Zaken vacant werd, verzocht hij Reagan hem deze rol toe te wijzen. Hierna keerde Clark terug naar Californië: het was algemeen bekend dat hij in zijn Washingtonse tijd altijd terugverlangde naar zijn thuisstaat, waar hij een grote ranch bezat. Hij overleed op deze ranch in 2013 op 81-jarige leeftijd.

Robert McFarlane (1983-1985)

Robert McFarlane (1937-)Geboren in Washington, D.C.

Eerdere functies: marineofficier, raadsman minister Buitenlandse Zaken Alexander Haig, plaatsvervander NSA

Partij: Republikeinen

Robert ‘Bud’ McFarlane werd geboren in 1937 geboren in Washington, D.C in een familie van marineofficieren. Net als zijn broer en oom trad hij na zijn schooltijd toe tot de befaamde United States Naval Academy, waarna in 1959 in dienst trad bij het Amerikaanse marinierskorps. Hier steeg hij snel in de rangen. In 1979 werd McFarlane naar Washington gehaald om zitting te nemen in een Senaatscommissie. Vanaf 1981 bekleedde hij onder president Ronald Reagan verschillende kabinetsposities, waarna hij in 1983 werd aangesteld als Nationale Veiligheidsadviseur. McFarlane, die een groot voorstander was van het Strategic Defense Initiative ter bescherming tegen kernaanvallen op Amerika, wordt als NSA vooral herinnerd door de Iran-Contra-affaire. Bij dit politieke schandaal, onthuld in 1986, verkochten de Verenigde Staten stiekem wapens aan Iran om zo de Nicaraguaanse Contra-rebellen te financieren – iets wat het Amerikaanse Congres geweigerd had. Als NSA was McFarlane volledig hierbij betrokken. Nog voor het bekend worden van de Iran-Contra-affaire had McFarlane in 1985 ontslag genomen, naar eigen zeggen om meer tijd met zijn familie te kunnen besteden. Toen het schandaal uitkwam heeft hij geprobeerd zelfmoord te plegen, omdat hij gefaald had in zijn taak om zijn land te dienen. Na de mislukte poging werd hij in 1988 veroordeeld vanwege het verzwijgen van informatie over de Iran-Contra-affaire tegenover het Congres. President George H.W. Bush gaf hem op Kerstavond 1992 een pardon. Tegenwoordig is Robert McFarlane als adviseur verbonden aan verschillende organisaties.

John Poindexter (1985-1986)

John Poindexter (1936-)Geboren in Odon, Indiana

Vorige functie(s): vice-admiraal in de Marine, plaatsvervanger NSA (1983-1985)

Partij: Republikeinen

Poindexter was voordat hij NSA werd twee jaar plaatsvervanger geweest onder Robert McFarlane. Na McFarlane was Poindexter in 1985 de tweede beroepsmilitair ooit die NSA werd. Zijn termijn zou van korte duur zijn.

Poindexter zou namelijk een hoofdrol spelen in de Iran-Contra-affaire, dat in 1986 uitkwam als groot schandaal. Illegaal en in het geheim leverde de Verenigde Staten wapens aan Iran. De opbrengst hiervan zou worden gegeven aan de Contra beweging in Nicaragua om gijzelaars vrij te krijgen. Beide acties druisten in tegen de Amerikaanse wet. Poindexter bleek aan het hoofd te staan van de operatie die wapens leverde aan Iran. In 1986 trad hij hierom gedwongen af. In april 1990 werd hij strafrechtelijk veroordeeld voor zijn rol in de affaire, al werd deze veroordeling later teruggedraaid in hoger beroep.

Frank Carlucci (1986-1987)

Frank Carlucci (1930-)Geboren in Scranton, Pennsylvania

Vorige functie(s): Onderdirecteur van de CIA, ambassadeur in Portugal, onderminister van Defensie

Partij: Republikeinen

Carlucci was een ervaren bestuurder die de uitvoerende macht goed kende toen hij tot NSA benoemd werd door President Reagan. Binnen elk orgaan waarin hij fungeerde had hij een stevige grip en wist hij te overleven tussen met schandalen geplaagde collega’s. In de kringen van Washington werd Carlucci getypeerd als iemand “die weet waar de lijken begraven liggen”.

Carlucci nam zich voor de functie van NSA rigoureus op de schop te nemen en de transparantie rondom de functie, die het bij zijn voorgangers ontbeerde, in ere te herstellen. Hij stond net als Brent Scowcroft bekend als een honest broker. Hij hervormde het ambt door de staf van de NSA met 60% te verkleinen en buitenlandbeleid aan de Ministerie van Buitenlandse Zaken over te laten. Het belang van het land en integriteit ging boven ego’s of macht van de NSA. Hiermee heeft hij bijgedragen aan het hernieuwde vertrouwen in de Reagan administratie na eerdere schandalen.

Colin Powell (1987-1989)

Colin Powell (1937-)Geboren in Harlem, New York

Vorige functie(s): Luitenant-generaal

Partij: Republikeinen

Powell was een carrière-militair die een goede neus voor politiek had. Powell paste bij zijn aanstelling in de trend dat militairen de functie van NSA begonnen te bekleden. Nadat NSA’s te politiek waren geworden onder Presidenten Ford en Carter was Powell van de school van Carlucci. Integriteit en loyaliteit stonden voorop en buitenlandbeleid kwam strikt uit de koker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kabinetsleden vonden dat hij geen dubbele agenda’s had en hun zorgen objectief in een advies kon omzetten voor president Reagan. Powell kon het goed vinden met zijn voorganger Carlucci, die nu Minister van Defensie geworden was. Dagelijks om 07:00 uur vergaderde Powell met Carlucci en de Minister van Buitenlandse Zaken, George Shultz, zonder adjudanten of agenda’s om beleid en crisismanagement te bespreken.