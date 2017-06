Nelson Rockefeller (1974-1977): geen volledige toegang

Nelson Rockefeller werd na de Watergate-affaire, waarin Richard Nixon aftrad als president, vicepresident van de Verenigde Staten in de Ford administratie. Rockefeller, telg uit de steenrijke oliedynastie, was voor Ford niet de enige kandidaat voor veep: ook Donald Rumsfeld, later minister van Defensie, en George H.W. Bush, later alsnog vicepresident en zelfs president, waren in de running. Ford zag echter in dat Rockefellers progressieve opvattingen mooi zou passen in hun combinatie.

Paspoort Nelson Rockefeller (1908-1979) Geboren in

Studie: Princeton (economie)

Vorige functie: Gouverneur van New York

Thuisstaat:

Partij: Republikeinen Geboren in Bar Harbor, Maine Studie: Princeton (economie)Vorige functie: Gouverneur van New YorkThuisstaat: New York Partij: Republikeinen

Buiten de boot

Wel had Nelson Rockefeller de nodige overtuiging nodig om te baan te accepteren – hij vond zichzelf geen type dat ‘gebouwd was als stand-by equipment‘. Uiteindelijk werd hij overgehaald toen Ford hem beloofde een ‘volledige partner’ te zullen zijn in het presidentschap, met name in het binnenlands beleid. Toch zou Rockefeller gedurende zijn vicepresidentschap altijd het idee houden buiten bepaalde zaken te worden gehouden. De stafchef van Ford, Donald Rumsfeld, was niet onder de indruk van Fords belofte aan Rockefeller en deed simpelweg niet mee aan het plan om Rockefeller de belangrijkste pion in het binnenlands beleid te laten zijn. Daarmee werd hij buiten veel belangrijke beslissingen gehouden. Wel werd hij voorzitter van een aantal invloedrijke commissies, zoals één aangaande buitenlandbeleid en één over het gedrag van de CIA (ook wel de Rockefeller Commission).

Rockefeller betaalde zelf

Rockefeller was de eerste vicepresident die een vicepresidentiële ambtswoning tot zijn beschikking kreeg. Rockefeller, telg uit een steenrijk geslacht, had echter al een volledig beveiligde en ingerichte woning in Washington en gebruikte de ambtswoning slechts af en toe als ontvangstplaats voor officiële aangelegenheden. Wel richtte hij uit eigen zak voor miljoenen de ambtswoning in. Ook de Air Force Two, het vicepresidentieel vliegtuig, gebruikte hij niet – hij had reeds zijn eigen vliegtuig. Zo, vond hij, scheelde hij de belastingbetaler toch mooi een zak centen.

Toen de verkiezingen van 1976 naderden, legde Ford aan Rockefeller voor dat een iets conservatievere veep wellicht geschikter zou zijn als zijn running mate, gezien de opkomst van de rechtse Ronald Reagan. Hierop bood Rockefeller aan zich terug te trekken, een aanbod dat door Ford geaccepteerd werd. Daarmee werd Rockefeller de enige vicepresident in de Amerikaanse geschiedenis die niet voor een herverkiezing is gegaan. Uiteindelijk verloor Ford met Bob Dole als running mate van Jimmy Carter. Later zou Ford zeggen dat het één van de lafste acties en grootste fouten uit zijn leven is geweest om Nelson Rockefeller niet aan boord te houden.

Trivia