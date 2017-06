Noord-Korea na dood Otto Warmbier: ‘Trump is een psychopaat’

Noord-Korea noemt de Amerikaanse president Donald Trump een ‘psychopaat’, die met zijn kritiek op het regime van Kim Jong-un de aandacht probeert af te leiden van de eigen binnenlandse problemen. Trump haalde eerder fel uit naar aanleiding van de dood van de Amerikaanse student Otto Warmbier (22).

De nieuwste Noord-Koreaanse opmerkingen zijn te lezen een staatskrant, meldt bijvoorbeeld de Britse zender SkyNews.

Preventieve aanval

Volgens de krant Rodong Sinmun zou Trump een preventieve aanval willen uitvoeren op Noord-Korea om de aandacht af te leiden van de politieke crisis in eigen land. Trump bevindt zich in ‘lastig pakket’ thuis, schrijft Rodong Sinmun.

Ook Zuid-Korea, met wie de Noord-Koreanen op voet van oorlog verkeren, kreeg een oorvijg: ‘Zuid-Korea moet beseffen dat het volgen van de psychopaat Trump alleen maar tot rampen leidt.’ De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In, van wie een meer toeschietelijke houding wordt verwacht jegens Noord-Korea, zegt tegen de Amerikaanse zender CBS dat we hier te maken met een ‘irrationeel regime’.

Stelen van een vlag

Deze week werd bekend dat Otto Warmbier, een 22-jarige student uit de Verenigde Staten, was overleden. Warmbier ging als toerist naar Noord-Korea, maar werd na het stelen van een vlag opgesloten. In comateuze toestand werd hij op 13 juni vrijgelaten. Behandeling in een Amerikaans ziekenhuis mocht niet baten. Warmbier overleed maandag, volgens zijn familie na hersenletsel.

Hij zou tijdens zijn gevangenschap zijn gemarteld. Trump reageerde razend op de dood van de 22-jarige student. Hij sprak over een ‘bruut regime’ dat geen enkel respect heeft voor ‘menselijk fatsoen’. Hij condoleerde de familie Warmbier. Volgens hem wordt ze geconfronteerd met moeilijke omstandigheden.

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Amerikanen en Noord-Korea flink opgelopen. Pyongyang blijft maar provoceren met rakettesten en oorlogszuchtige uitspraken, die dan weer een reactie uitlokken van het Witte Huis.