West Virginia: The Mountain State

West Virginia, staat sinds 1863, ligt in het oosten van Amerika. The Mountain State kenmerkt zich door zijn vele bergen en kolenmijnen. Het heeft relatief weinig inwoners en zeer kleine stedelijke gebieden. West Virginians stemmen over het algemeen conservatief – bij de vorige verkiezingen stemden zij van alle staten relatief het meest op Donald Trump.

Paspoort West VirginiaVerklaring naam: tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog scheidde West Virginia zich af van Virginia. De staat Virginia is vernoemd naar Koningin Elizabeth I van Engeland, de ‘Virgin Queen’ Staat sinds: 1863 (35ste staat) Bijnamen: The Mountain State, Almost Heaven

Demografie

1.844.000 inwoners

Hoofdstad: Charleston (51.000 inwoners)

Vijf grootste steden: Charleston (51.000 inwoners) Huntington (49.000 inwoners) Parkersburg (31.000 inwoners) Morgantown (29.000 inwoners) Wheeling (28.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur, senators: Gouverneur (D): Jim Justice (@WVGovernor) Senator (D): Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) Senator (R): Shelley Moore Capito (@SenCapito)

West Virginia heeft 5 kiesmannen in het ‘Electoral College’

Winnende presidentskandidaten in West Virginia sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 Michael Dukakis Democraten 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Jimmy Carter Democraten 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Hubert Humphrey Democraten 1964 Lyndon B. Johnson Democraten 1960 John F. Kennedy Democraten 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Adlai Stevenson II Democraten 1948 Harry S. Truman Democraten

Bekende West Virginians

Cyrus Vance (1917-2002), voormalig minister van Buitenlandse Zaken

John Nash (1938-2015), geniaal wiskundige

Jay Rockefeller (1937-heden), telg uit de Rockefeller-familie en gedurende 30 jaar Senator voor West Virginia

Steve Harvey (1957-heden), comedian

Trivia