Wisconsin: America’s Dairyland

Wisconsin, staat sinds 1848, ligt in het noordoosten van Amerika. De grootste stad is Milwaukee, dat grenst aan de Great Lakes. In het westen is het landschap zeer bebergd, in het oosten bestaat Wisconsin voornamelijk uit laagvlaktes. Ondanks het feit dat de staat veelal Democratisch (in 2016 werd het Trump) stemt is het vaak één van de Swing States.

Demografie

Paspoort WisconsinVerklaring naam: vernoemd naar de Wisconsin River. Indianen noemden die rivier de ‘Meskousing’ of ‘Ouisconsin’, hetgeen ‘het ligt in het rode’ zou betekenen, naar de rode zandstenen die in de bedding van de rivier liggen. Staat sinds: 1848 (30ste staat) Bijnamen: The Badger State, America’s Dairyland

5.778.000 inwoners

Hoofdstad: Madison (233.000 inwoners)

Vijf grootste steden: Milwaukee (594.000 inwoners) Madison (233.000 inwoners) Green Bay (104.000 inwoners) Kenosha (99.000 inwoners) Racine (78.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur, senators: Gouverneur (R): Scott Walker (@ScottWalker) Senator (R): Ron Johnson (@SenRonJohnson) Senator (D): Tammy Baldwin (@SenatorBaldwin)

Wisconsin heeft 10 kiesmannen in het ‘Electoral College’

Winnende presidentskandidaten in Wisconsin sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 Al Gore Democraten 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 Michael Dukakis Democraten 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon B. Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Harry S. Truman Democraten

Bekende Wisconsinites

Reince Priebus (1972-heden), stafchef van president Donald Trump

Ryan Paul (1970-heden), Speaker of the House en voormalig vicepresidentskandidaat van Mitt Romney in 2012

Lawrence Eagleburger (1930-2011), voormalig minister van Buitenlandse Zaken

Joseph McCarthy (1908-1957), Senator voor Wisconsin en befaamd ‘communistenjager’

Harry Houdini (1874-1926), illusionist

Trivia