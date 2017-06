Wyoming: The Equality State

Wyoming, staat sinds 1890, is gelegen in het noordwestelijke gedeelte van de VS dat ook wel Mountain West wordt genoemd. Wyoming staat bekend om zijn wilde berglandschap en is één van de dunst bevolkte staten van de VS. De staat heeft veel uitgestrekte praires en daardoor een grote agrarische sector. Wyoming is een zeer conservatieve staat. Sinds de jaren ’50 is er – behalve in 1964 – overwegend Republikeins gestemd.

Paspoort WyomingVerklaring naam: De staat is vernoemd naar de Wyoming Valley in Pennsylvania, welke weer vernoemd is naar een woord uit een indiaanse taal dat ‘bij de lage rivier’ betekent. Staat sinds: 10 juli 1890 (44e staat) Bijnaam: The Equality State, Big Wyoming

Demografie

Aantal inwoners: 590.000

Hoofdstad: Cheyenne (63.000 inwoners)

Vijf grootste steden Cheyenne (63.000 inwoners) Casper (63.000 inwoners) Lamarie (31.000 inwoners) Gillette (31.000 inwoners) Rock Springs (24.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Matt Mead (@GovMattMead) Senator (R): Mike Enzi (@SenEnzi) Senator (R): John Barrasso (@SenJohnBarrasso)

Wyoming heeft 3 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Mitt Romney Republikeinen 2008 John McCain Republikeinen 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bob Dole Republikeinen 1992 George H.W. Bush Republikeinen 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Harry Truman Democraten

Bekende Wyomingites

Dick Cheney (1941-), Vice President van de VS in de George W. Bush administraties.

Harrison Ford (1942-), acteur, heeft een ranch in Wyoming.

