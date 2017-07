Meerderheid Senaat stemt tegen afschaffen Obamacare

Volgens The New York Times wezen zeven Republikeinse senatoren een gedeeltelijke afschaffing van de ‘Affordable Care Act’, beter bekend als Obamacare, af. Negen stemden tegen afschaffing en vervanging door een dinsdagavond aangepast plan.

Eerste poging eerder dit jaar al afgekeurd

Als het voorstel door de stemming was gekomen, zouden de Senatoren twee jaar de tijd hebben gekregen om een alternatieve zorgwet op te stellen. De eerste versie van het zogenoemde Trumpcare – het alternatief voor Obamacare – werd begin dit jaar afgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. Een tweede poging had wel succes, maar stuitte op bezwaren in de Senaat.

Een aangepaste versie van het plan kon daar wederom niet op een meerderheid rekenen. Een te groot aantal senatoren van Trumps eigen Republikeinse Partij vonden de alternatieve zorgwet niet toereikend. Critici benadrukten de korte lengte en beperkte opzet van de haastig opgestelde plannen.

Verkiezingsbelofte

Vorige week diende de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell een wetsvoorstel in dat voorziet in het afschaffen van grote delen van Obamacare, zonder dat daar direct iets voor in de plaats zou komen.

Het afschaffen van Obamacare was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump tijdens de presidentsrace van vorig jaar. Trump rekent de afschaffing van het zorgverzekeringsstelsel van Obama dan ook tot een van zijn prioriteiten.