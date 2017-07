De Amerikaanse Senaat heeft een afgeslankt voorstel om Obamacare te ontmantelen verworpen. Het zorgstelsel dat door oud-president Barack Obama werd ingesteld, blijft voorlopig aan. De Republikeinen verloren de stemming met een uiterst nipt verschil.

De beslissing kwam van Republikeins Senator John McCain, die tegen zijn eigen partij stemde. McCain, die ernstig ziek is, liet de Republikeinen tot het laatste moment in spanning. Vicepresident Mike Pence probeerde hem urenlang over de streep te trekken, maar slaagde er niet in: McCain stemde tegen.

Dit deed hij samen met andere twee partijgenoten Susan Collin en Lisa Murkowski, daarmee werd het wetsvoorstel verworpen met 51 stemmen tegen en 49 stemmen voor. Opmerkelijk, want de Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat.

De afschaffing van Obamacare is een belangrijke verkiezingsbelofte van de Amerikaanse president Donald Trump. Voor de Republikeinen betekent de nederlaag in de Senaat groot gezichtsverlies: al maanden wordt tevergeefs gezocht naar een meerderheid. In eerste instantie probeerde de partij Obamacare te vervangen door een alternatief uit de koker van Trump. Daarna werd dit gezien als te moeilijk, en werd geprobeerd het zorgstelsel af te schaffen.

Lange weg

Aan het huidige wetsvoorstel ging een lange weg vooraf. Het is een afgeslankte versie van eerdere wetsvoorstellen: zowel de hardliners als de gematigde Republikeinen moesten ermee kunnen leven. Dat blijkt nu niet het geval.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat zegt erover: ‘Dit plan slaagt erin om iedereen in de gordijnen te krijgen – de conservatieven weten dat het een aftocht betekent, en lang niet zo ver gaat als volledig intrekken van Obamacare (wat werd beloofd) en de gematigden weten dat hun kiezers dit niet zullen pikken.’