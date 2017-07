Republikeinse Senator McCain heeft hersentumor

De Amerikaanse Senator John McCain is ernstig ziek. Bij een operatie voor een bloedprop in zijn oog, afgelopen week, is een hersentumor aangetroffen.

McCain is een van de kopstukken van de Republikeinen in de Senaat. In 2008 nam hij het in de verkiezingen op tegen Barack Obama, en verloor. McCain zit al meer dan dertig jaar in de Senaat, als afgevaardigde van de staat Arizona.

Na analyse van de bloedprop stelden artsen de hersentumor vast. McCain, die vorige week vrijdag werd geopereerd, herstelt thuis van de operatie. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Het ziekenhuis in Phoenix zegt dat McCain, zijn familie en de artsen bekijken welke behandelmethode ze verder willen. Een van de opties is chemotherapie in combinatie met bestraling.

Trumpcare

De Senaat wilde eerder deze week de stemming over een nieuw zorgstelsel uitstellen, omdat McCain niet aanwezig kon zijn. De stemming is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat de Republikeinen geen meerderheid in de Senaat hebben voor een alternatief zorgstelsel.

McCain laat weten dankbaar te zijn voor het grote aantal steunbetuigingen dat hij heeft ontvangen. Ook de Amerikaanse president Donald Trump betuigt via Twitter zijn steun aan John McCain.