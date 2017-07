De Russische president Vladimir Poetin dreigde donderdag met vergeldingsmaatregelen als Washington doorgaat met wat hij ‘illegale nieuwe sancties’ noemt. Het Amerikaanse gedrag jegens Rusland is ‘lomp en onredelijk’, aldus Poetin.

Tijdens een bezoek aan Finland reageerde Poetin op de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dinsdag om nieuwe sancties aan Rusland op te leggen vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgelopen november.

Pas als definitieve tekst bekend is

Die sancties moeten nog wel goedgekeurd worden door de Senaat. Poetin ontkent stelselmatig de aantijgingen dat hij zich bemoeid zou hebben met de verkiezingen. Moskou zal pas een beslissing nemen over vergeldingsmaatregelen als de definitieve tekst van de voorgestelde sanctiewet bekend is, zei hij.

Maar Anthony Scaramucci, sinds vorige week de nieuwe communicatiedirecteur van de Amerikaanse president Donald Trump, verklaart woensdag in een opzienbarend interview dat Trump een veto zou kunnen uitspreken over de nieuwe sanctiewetgeving.

Trump zou volgens Scaramucci wel een voorstander zijn van sterke sancties, al zou dat de band met de Russen – die Trump juist wil aanhalen – geen goed doen. Daarom zou hij een veto kunnen geven, zegt Scaramucci, en juist aandringen op ‘nog hardere maatregelen’ tegen Rusland. De uitspraak van Scaramucci stuit – vooral in Democratische kringen – op cynisme en scepsis.

Per bevel

De Senaat stemt binnenkort over de wet. Daarmee zou hij mogelijk deze week al in werking kunnen treden. Naast Rusland, staan ook Iran en Noord-Korea in de wet.

Mocht Trump inderdaad een veto uitspreken, dan zullen de Democraten met de Republikeinen samenwerken om de wet erdoorheen te jagen, en steun ervoor te vergaren in het Congres. Daarmee zou de vetostem van Trump weer verworpen worden. Maar wil Trump echt nog hardere maatregelen nemen tegen de Russen, dan kan hij dat altijd nog per bevel doen.