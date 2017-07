Trump laat eigen Justitieminister Jeff Sessions als baksteen vallen

De onafhankelijke opstelling van de Amerikaanse Justitieminister Jeff Sessions is president Donald Trump een doorn in het oog. Sessions houdt zich afzijdig bij het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. ‘Als ik dat van te voren had geweten, had ik hem nooit aangenomen,’ zegt Trump.

Deze opmerkelijke uitspraak doet de Amerikaanse president in een interview met the New York Times. Trump vindt de beslissing van Sessions om zich afzijdig te houden ‘erg oneerlijk naar de president toe’. Door zich niet te bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, geeft Sessions een signaal af dat de regering zich niet met het onderzoek zal bemoeien. Een slechte zaak, vindt Trump.

Trump heeft spijt van Sessions

Sessions was de eerste Senator die Trump openlijk steunde bij zijn campagne naar het Witte Huis. Hij werd ervoor beloond met een belangrijke ministerspost. Nu heeft Trump daar spijt van.

‘Sessions had zijn handen niet van het onderzoek moeten trekken, en als hij dat van plan was, had hij moeten vertellen voordat hij de baan nam. Dan had ik iemand anders gekozen,’ zegt Trump tegen the New York Times.

Het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen loopt al maanden. Er werd een onafhankelijke commissie opgericht, die inmiddels onder leiding staat van oud-FBI-directeur Robert Mueller. De opdracht is om te zien in hoeverre het Kremlin de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloedde. Eerder sneuvelde Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn, die gesprekken voerde met de Russische ambassadeur zonder vicepresident Mike Pence hierover in te lichten.

Trump laat nogmaals weten dat hijzelf niet wordt onderzocht: ‘Waarom zou ik onderzocht worden? Ik heb niets verkeerds gedaan.’ Op de vraag of Trump ooit zaken heeft gedaan met de Russen, antwoordt hij resoluut: ‘Ik heb geen gebouwen in Rusland, ik verdien geen geld in Rusland. Dat is gewoon niet mijn ding.’

Volgende week worden Donald Trump jr. en campagneleider Paul Manafort ondervraagd over contact met de Russische regering tijdens de campagne.

Trump en Poetin

Dinsdag werd bekend dat Trump tijdens de G20 nog een tweede gesprek heeft gehad met de Russische president Vladimir Poetin. Dit gesprek was informeel, en had plaats tijdens het diner. ‘Melania zat naast Poetin, en toen het dessert kwam ging ik even langs bij Melania,’ zegt Trump. Vervolgens raakte hij aan de praat met zijn Russische collega.

‘We hebben een beetje gedold tijdens het gesprek, het duurde niet lang, ongeveer een kwartier. We hebben het over adoptie gehad, en dat is interessant,’ aldus de Amerikaanse president. Op dit moment is het in Rusland verboden om Amerikaanse kinderen te adopteren. Dat vloeit voort uit sancties die in 2012 door de Russen zijn ingesteld.