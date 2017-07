Trumps woordvoerder Scaramucci al na tien dagen weg

De Amerikaanse president Donald Tump heeft alweer afscheid genomen van Anthony Scaramucci als communicatiedirecteur. Het Witte Huis maakte maandag bekend dat Scaramucci vertrekt om de nieuwe stafchef John Kelly met een ‘schone lei’ te laten beginnen.

De nu al ex-woordvoerder van Trump zou dat zelf hebben aangevoeld, laat het Witte Huis in een eerste reactie weten.

LIVE: Trump felt Scaramucci’s comments in an interview were inappropriate – White House. https://t.co/wEUOEHHihI pic.twitter.com/NZ42yQIJhp — Reuters Politics (@ReutersPolitics) July 31, 2017

Scaramucci werd tien dagen gelden aangesteld. Dat leidde eerst tot het vertrek van woordvoerder Sean Spicer en vervolgens van stafchef Reince Priebus.

Trump probeerde minister van Justitie Jeff Sessions via Twitter het kabinet uit te duwen terwijl de nieuwe directeur Communicatie Anthony Scaramucci kabinetschef Reince Priebus voor ‘paranoïde schizofreen’ uitmaakt. Derk Jan Eppink over de verbale oorlogen in het Witte Huis >

Priebus volledig afgebrand

Scaramucci liet van de laatstgenoemde geen spaander heel in interviews met de Amerikaanse media CNN en The New Yorker. De Amerikaanse krant The New York Times meldde dat Trump het besluit nam op aandringen van stafchef Kelly. Deze ex-generaal werd vrijdag gepresenteerd als de man die als stafchef de discipline moet herstellen in Trumps ambtswoning.

De voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid wilde van de perschef af omdat Scaramucci opschepte over het feit dat hij rechtstreeks rapporteerde aan Trump en niet aan hem. Eerder op de dag tweette de Amerikaanse president nog dat alles helemaal goed gaat. ‘Geen chaos in het Witte Huis!’