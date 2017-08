Amerikanen massaal naar buiten voor eclips (video)

De eclips die maandag boven een deel van de Verenigde Staten te zien was heeft veel bekijks getrokken. Miljoenen Amerikanen keken massaal naar het natuurspektakel.

De complete zonsverduistering begon in Amerika om 19.16 Nederlandse tijd in het noordwesten van het land, in de staat Oregon. Daar was de eclips zeer helder te zien. In andere delen van het land was dat wat minder.

Eerste eclips in afgelopen 38 jaar

Na het begin verplaatste de maanschaduw van zo’n 112 kilometer breed zich zuidoostwaarts om uiteindelijk na 4.000 kilometer via South Carolina de oceaan op te trekken. Om ongeveer 20.50 uur was de eclips boven Amerika voorbij.

De Amerikaanse president Donald Trump bekeek de eclips samen met zijn vrouw Melania, zoontje Barron en dochter Ivanka vanaf een balkon van het Witte Huis in Washington.

Sharing the #Eclipse2017 experience with the President, First Lady & Cabinet Secretaries on the White House Truman Balcony. #STEM #NASA pic.twitter.com/q0WbDVg9f3 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 21, 2017

Daar was de verduistering niet compleet: hij besloeg zo’n 81 procent van de oppervlakte van de zon.

Het was de eerste eclips die van kust tot kust strekte in de afgelopen 99 jaar, en de eerste zonsverduistering op het Amerikaanse vasteland in de afgelopen 38 jaar. De vorige werd in 1979 waargenomen.

Ook op andere plekken in de wereld was de zonsverduistering gedeeltelijk te zien. Zo zag het er bijvoorbeeld uit op het Canarische eiland Fuerteventura.

