Mattis spreekt Noord-Korea toe op zeer dreigende toon

De felle woordenwisseling tussen Amerika en Noord-Korea gaat door. Woensdagmiddag deed de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis een dreigende verklaring uit.

Noord-Korea moet stoppen met acties die ‘leiden tot het einde van zijn regime en de vernietiging van zijn volk’, aldus Mattis op woensdag. Het is niet helemaal duidelijk wat hij precies met het laatste deel van die uitspraak bedoelt.

Stoppen met nucleaire wapenontwikkeling

Mattis verzoekt de Noord-Koreanen opnieuw met klem om te stoppen met de ontwikkeling van nucleaire wapens. Het zijn de hardste woorden van Mattis over Noord-Korea tot dusver. Eerder zei hij wel dat de Amerikanen de dreiging van Noord-Korea op een militaire manier kunnen beantwoorden, maar dat die oplossing ‘tragisch op ongelofelijke schaal’ zou zijn. Volgens de meest recente verklaring van Mattis moet Noord-Korea er zelf voor kiezen zich niet meer te isoleren, en te stoppen met de nucleaire wapenontwikkeling.

Noord-Korea zal elke strijd met de Amerikanen verliezen, aldus Mattis. Amerika heeft volgens hem ‘de meest precieze, getrainde en robuuste defensieve en aanvallende capaciteiten op aarde’. Ondanks de verklaring van Mattis, zeggen bronnen binnen het Defensieapparaat dat er nog geen concrete acties zijn ondernomen, in de vorm van het verplaatsen van materieel of een aanpassing aan het officiële dreigingsniveau.

Eerder op de dag zag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zich nog genoodzaakt om eerdere uitspraken van president Donald Trump te nuanceren. Trump laat zich uit in een taal ‘die ook voor Kim Jong-un begrijpelijk is,’ aldus Tillerson.

‘Fire and fury’

Trump zei dinsdagavond dat Noord-Korea moet vrezen voor ‘fire and fury’ (vuur en woede) als het doorgaat met het bedreigen van de Verenigde Staten. Daarop verklaarde Noord-Korea dat het overweegt om langeafstandsraketten op de Amerikaanse legerbasis op Guam af te vuren. Het gaat om de zogeheten Hwasong-12, een type intercontinentale ballistische raket (ICBM).

Tillerson probeerde woensdag de woorden van Trump te nuanceren: ‘Ik denk dat hij bedoelde dat de Verenigde Staten de middelen hebben om onszelf en onze bondgenoten te beschermen tegen elke aanval, en dat we dat ook zullen doen.’

Ook woensdag liet Trump zich weer uit over Noord-Korea. ‘Mijn eerste bevel als president was het opknappen en moderniseren van ons nucleaire arsenaal,’ schreef Trump op Twitter. ‘Het is nu veel krachtiger dan ooit tevoren.’ Wel hoopt Trump die macht naar eigen zeggen nooit te hoeven gebruiken.

Het regime van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is volgens eerdere verklaringen niet van plan om de nucleaire ontwikkeling stil te leggen, totdat de Amerikanen geen vijandig beleid meer voeren tegen Noord-Korea. Het land benadrukte nogmaals dat de Hwasong-14-raket die vorige maand werd getest, het vasteland van Amerika zou kunnen bereiken.

