Trump doekt CEO-raad op na leegloop om Charlottesville

Donald Trump heeft een einde gemaakt aan zijn CEO-adviesraden. Tot de raad benoemde hij na zijn inauguratie een reeks topbestuurders uit de industrie en het zakenleven. Na Trumps uitspraken over de rellen in Charlottesville stapte topman na topman op.

‘In plaats van de druk te verhogen op de mensen van de industrieraad en het forum voor beleid en strategie maak ik er een einde aan. Dank, allemaal.’

Voorzitter van de raad en CEO van BlackRock, Stephen Schwarzman, zou na beraad met de overgebleven leden hebben besloten de raad op te doeken. Nog voordat hij dit aan Trump kon meldde, ontving de president al berichten over het beraad, dus kondigde hij Trump op Twitter aan een einde te maken aan de raden.

Eerder deze week stapte Merck-topman Ken Frasier uit de raad, waarna topmannen als Fords Mark Fields ook stopten. Al snel riepen activisten en tegenstanders van Trump de CEO’s op om te stoppen met de raad. Het adviesorgaan bestond uit CEO’s van onder meer General Electric, sportkledingmerk Under Armor en vliegtuigfabrikant Boeing.

In Trumps statement geeft hij aan dat hij de raad opdoekt, in plaats van ‘druk te zetten’ op de CEO’s. De topmannen zelf kwamen met een statement, waarin ze extreemrechts geweld veroordelen, en zeggen dat de focus van het publiek kwam te liggen op de deelname aan de raad in plaats van het serieuze advies dat de industriekenners aan Trumps team wilde geven.

Eerder tapte Tesla-oprichter Elon Musk, uit protest tegen het opzeggen van het klimaatakkoord van Parijs. Hij kon zich naar eigen zeggen niet verbinden aan een president die geen serieuze maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te houden. Om diezelfde reden besloot ook Disney-CEO Robert Iger uit de raad te stappen.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

