‘Trump ontslaat strateeg Steve Bannon’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn team gezegd dat hij strateeg Stephen Bannon heeft ontslagen. Trump zou al dagen hebben nagedacht over de manier waarop hij de ultrarechtse Bannon de deur zou kunnen wijzen.

Dat meldden Amerikaanse media, waarna het Witte Huis de berichten bevestigde. Bronnen rond Bannon houden vol dat hij zelf ontslag heeft genomen.

Bannon vocht met gematigde republikeinen om Trumps aandacht. Een analyse >>

‘Alt-Right’

Bannon is een controversieel figuur in het Witte Huis, maar was van vitaal belang voor het campagnesucces van Trump. Als oprichter van nieuwssite Breitbart is hij de ultieme vertegenwoordiger van ‘Alt-Right’ in de Verenigde Staten.

Al langere tijd botste Bannon – die Trump aanspoorde tot het voeren van een zeer nationalistische strategie – met andere prominenten in het Witte Huis, zoals H.R. McMaster en Trumps schoonzoon Jared Kushner.

Breitbart

In een persconferentie van het Witte Huis laat Trumps nieuwe stafchef John Kelly weten dat hij ‘samen met Bannon heeft besloten dat vandaag zijn laatste dag was’. In april werd Bannon uit de Nationale Veiligheidsraad gezet.

Als oud-hoofdredacteur van de rechts-nationalistische website Breitbart heeft Bannon veel invloed, vooral onder Trump-kiezers. Zijn ontslag en mogelijke terugkeer naar de blog kan ervoor zorgen dat ook Breitbart zich tegen Trump keert.