Na twee dagen druk van het Witte Huis, het Amerikaanse congres en critici van de Amerikaanse President, veroordeelt Donald Trump de extreemrechtse groepen die afgelopen weekeind in Charlottesville protesteerden.

In eerste instantie nam Trump afstand van het geweld ‘van beide kanten’ in Charlottesville Virginia. Vanaf zijn Golfclub in New Jersey zei de president dat het ‘geweld al langer een probleem’ is. ‘Niet Donald Trump, niet Barack Obama, dit is al heel lang gaande,’ aldus de president, die vervolgens vragen van de aanwezige journalisten negeerde.

‘Alle vormen van geweld’

Daar kwam afgelopen weekeind een vrouw om het leven die protesteerde tegen de ‘haatmars’ van racistische organisaties als de Ku Klux Klan, neonazi’s en andere extremistische groeperingen. Een man – vermoedelijk zelf verbonden met neonazi’s – ramde met een auto in op een menigte. Bij de aanslag raakten tal van mensen gewond.

Trump kreeg kritiek over zich heen omdat hij het beestje niet bij de naam zou hebben willen noemen. Hij zou niet voldoende afstand hebben genomen van de rellen. Het Witte Huis schoot hem te hulp, en gaf aan dat Trump ‘alle vormen van geweld, onverdraagzaamheid en haat’ veroordeelde.

‘Racisme is het kwaad’

Toch voelde Trump zich genoodzaakt duidelijker te zijn in zijn veroordeling: witte racisten en neonazi’s zijn ‘weerzinwekkende haatgroepen’, zei hij vandaag vanuit het Witte Huis. ‘Racisme is het kwaad,’ zei de Amerikaanse president maandag.

Hij onderstreepte ook het feit dat het ministerie van Justitie de aanslag met de grijze sportwagen momenteel onderzoekt. ‘Iedereen die crimineel verdrag toonde afgelopen weekeind, zal ter verantwoording worden geroepen,’ beloofde de Amerikaanse president.