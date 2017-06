New Hampshire: The Granite State

New Hampshire, staat sinds 1788, ligt aan de oostkust van Amerika in de New England regio. Het was één van de eerste staten en het heeft dat prestige behouden: het is al jaren de rijkste staat van Amerika, gemeten naar median household income. Het is tevens één van de swing states, al hebben de Democraten de laatste verkiezingen de overhand.

Paspoort New HampshireVerklaring naam: Vernoemd naar de Zuid-Britse county Hampshire Staat sinds: 1788 (9e staat) Bijnaam: The Granite State

Demografie

1.335.000 inwoners

Hoofdstad: Concord (43.000 inwoners)

Vijf grootste steden: Manchester (109.000 inwoners) Nashua (86.000 inwoners) Concord (43.000 inwoners) Derry (33.000 inwoners) Dover (30.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur, senators: Gouverneur (R): Chris Sununu (@GovChrisSununu) Senator (D): Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) Senator (D): Maggie Hassan (@SenatorHassan)

New Hampshire heeft 4 kiesmannen in het ‘electoral college’

Winnende presidentskandidaten in New Hampshire sinds 1948:

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Hillary Clinton Democraten 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon B. Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1948 Thomas E. Dewey Republikeinen

Bekende New Hampshirites

Franklin Pierce (1804-1869, 14 e president van Amerika)

president van Amerika) Dan Brown (1964-heden, schrijver)

E.E. Cummings (1894-1962, dichter)

Seth Myers (1973-heden, comedian)

Brian De Palma (1940-heden, regisseur)

Maurice en Richard McDonald (1902-1971, 1909-1998, oprichters McDonald’s)

Trivia

