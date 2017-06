Democraten blijven dromen van het afzetten van Trump

Voorlopig ontbreekt elk bewijs van samenspanning tussen Trump en de Russen. Democraten schakelen daarom over naar de vraag: heeft Trump de rechtsgang gedwarsboomd? Dat moet uiteindelijk de Democratische droom waarmaken: de afzetting van Trump.

Na de Senate hearing van de ontslagen FBI-directeur James Comey lopen alle hoofdfiguren rond met een bloedneus. President Donald Trump kreeg het etiket ‘leugenaar’, Comey ‘lekte’ informatie. Loretta Lynch, onderminister van Justitie onder Barack Obama, hielp Hillary Clinton een handje. De afdeling ‘fake news’ maakte haar reputatie waar. Alleen Jef Sessions, minister van Justitie, kwam deze week goed uit zijn hoorzitting in de Senaat.

Wat waren de belangrijkste conclusies van de hoorzittingen?

Trump wordt niet onderzocht in het Rusland-schandaal. Comey had hem dat drie keer gezegd, maar nooit publiekelijk. Comey maakte na gesprekken met Trump een memo, dat hij liet lekken. Ook voor een gewezen FBI-directeur is lekken strafbaar. Heeft Trump geprobeerd het onderzoek naar ex-generaal en oud-Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn te blokkeren? Die vraag blijft hangen. Deed hij Comey een suggestie of gaf hij een instructie om het onderzoek ‘te laten vallen’? En waarom eiste hij ‘loyaliteit’ van Comey? Speciaal onderzoeker Robert Mueller onderzoekt deze vragen. Loretta Lynch moet ook op een hoorzitting van de Senaat verschijnen. De FBI voerde een ‘strafrechtelijk onderzoek’ uit naar het gebruik van een privé-e-mail-server voor communicatie over gevoelige staatskwesties door Hillary Clinton. Lynch gaf Comey opdracht dit slechts ‘een zaak’ (‘a matter‘) te noemen. Democratisch gezinde media beweerden eerder ronduit dat Trump werd onderzocht in de Rusland-kwestie. The New York Times op 20 maart: ‘FBI onderzoekt Trumps Rusland contacten, bevestigt Comey’. CNN bracht dit zogenaamde nieuws ook. Fake news, zo bleek. Trump is zelf zijn ergste vijand. Ontslag van een topfiguur als Comey moet zo geruisloos zijn als een guillotine. Het Witte Huis was slordig, veranderde de ontslagredenen en beschuldigde Comey van wanbeleid bij de FBI. Dat leidde tot de wrok die Comey tijdens de hearing etaleerde. Met zijn boude tweets verergert Trump zijn juridische problemen.

Te weinig houvast

Middels een drietrapsraket hopen de Democraten Trump toch uit het Witte Huis te krijgen. Als eerste wisselen de Democraten noodgedwongen het geweer van schouder: van de ‘samenspanningstheorie’ naar ‘belemmering van justitie’. De onderliggende kwestie – ‘de Russen’ – biedt te weinig houvast voor een afzettingsprocedure. Aangezien Trump alleen wordt onderzocht voor de mogelijke obstructie van justitie, en niet in de Rusland-kwestie, ontbreekt het strafbare feit. Dat is er wel bij generaal Flynn, maar hij werd medio februari al ontslagen.

Intussen werkt de tweede trap van de raket. Comey liet zijn memo lekken om, zoals hij zei, de aanstelling van een speciale onderzoeker te bewerkstelligen. Dat gebeurde ook – voormalig FBI-directeur Robert Mueller werd aangesteld – en zo leeft het schandaal voort. Wat minder over Moskou, en wat meer over wat Trump in de gesprekken met Comey zei, bedoelde en voelde. Voer voor psychologen. Republikeinen op hun beurt nemen Comey en Lynch onder vuur.

Dit duel draagt het ‘schandaal’ naar de midterm-verkiezingen van 2018. In dat opzicht wordt een tussentijdse verkiezing in Georgia volgende week een graadmeter. Bij winst trekken de Democraten van leer. Zij willen in 2018 de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroveren. Daarna moet de kop van de raket inslaan: de afzetting van Trump.

Meineed

In de jaren negentig gebeurde soortgelijks met Bill Clinton. De Republikeinse meerderheid in het Huis stelde in 1994 Ken Starr aan als speciale aanklager voor vermeende schandalen van Clinton in Arkansas, waar hij gouverneur was. Starr dook echter ook in de Monica Lewinsky-affaire en Clinton werd beschuldigd van meineed.

Het Huis stemde voor afzetting, maar de Republikeinen hadden intussen de midterm-verkiezingen verloren. Niet Clinton vertrok, maar Newt Gingrich, de Republikeinse voorzitter van het Congres.

Soap

Waarom? Omdat de kiezers blij waren met de enorme economische groei onder Clinton. Het Lewinsky-schandaal werd een langdradige soap. Republikeinen pakten Clinton te hard aan.

Dat scenario kan ook voor Trump gelden. Hij moet succes boeken met flinke economische groei, lagere belastingen, minder immigratie en vervanging van Obamacare. Dan ontploft de raket onderweg vanzelf.