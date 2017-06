Haatklimaat Amerika is als tijdperk-Fortuyn

Er volgde enige bezinning nadat James Hodgkinson op 15 juni Republikeins Congreslid Steve Scalise uit Louisiana neerschoot op een sportveld bij Washington. Het Amerikaanse haatklimaat bereikte een culminatiepunt dat in veel lijkt op de situatie in Nederland direct voor de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002.

Politiek Den Haag en vele media demoniseerden ‘Pim’, het Amerikaanse establishment propageert de culturele verwerping van president Donald Trump. De zogenoemde progressieve media zijn in beide gevallen de gangmakers van het haatklimaat.

In een haatklimaat is de komst van een schutter een kwestie van tijd en plaats. Trump zelf wordt zwaar bewaakt, beter dan Fortuyn destijds. Hodgkinson, aanhanger van Bernie Sanders en iemand die Republikeinen intens haat, had zich flink bewapend. Hij wist waar Republikeinse Congresleden trainden voor een honkbalwedstrijd tegen Democratische collega’s. De Congresleden hadden het geluk dat er een lokale politieagent rondliep.

Opblazen

Hodgkinson was actief op sociale media. Zijn tweets lezen als die van een opgejutte activist die steeds dieper in de fuik van de haat weg zinkt. Niet verwonderlijk, want haat wordt in de Verenigde Staten net zo ruim gezaaid als in Nederland destijds tegen Fortuyn. Demonisering van de persoon verlaagt de drempel tot geweld. Progressief Amerika tapt rijkelijk uit dit vaatje:

Na de inhuldiging van Trump besteeg Madonna het podium in Washington tijdens een ‘Vrouwenmars’. Ze was zo boos over de verkiezing van Trump dat ze ‘het Witte Huis wilde opblazen’. <div style=”position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%”><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/iOijIEH2d0A?ecver=2″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ style=”position:absolute;width:100%;height:100%;left:0″ allowfullscreen></iframe></div> Cabaretier en CNN-ster Kathy Griffin poseerde onlangs met een afgesneden hoofd, in de stijl van de Islamitische Staat. Het bebloede hoofd was een evenbeeld van Donald Trump.

In Central Park werd tijdens het jaarlijkse gratis evenement Shakespeare in the Park deze zomer Julius Caesar uitgevoerd. Caesar wordt uiteindelijk doodgestoken, maar in deze opvoering lijkt Caesar op Donald Trump. Messteken, bloed alom. Het publiek juicht uit alle kelen. Menselijke beschaving, het is maar een dun laagje. Fareed Zakaria van CNN twitterde niettemin: ‘Julius Caesar is briljant geïnterpreteerd in het Trump-tijdperk. Een meesterstuk.’ MSNBC en CBS vonden dat Scalise de moordaanslag deels over zichzelf afriep wegens zijn conservatieve opinie over het homohuwelijk.

Champagnefles

De Amerikaanse politieke en culturele elite heeft Trump, zijn gezin en medewerkers vogelvrij verklaard. Trumps adviseur, Kellyanne Conway, zei onlangs: ‘Als ik word doodgeschoten, dan explodeert de helft van Twitter in opwinding en gejuich.’ Conway heeft gelijk. Als Trump wordt vermoord, klinkt er gejuich op 80 procent van de Amerikaanse mediaredacties. Eerst knalt het wapen, dan de champagnefles.

Hodgkinson is een Amerikaanse Volkert van der Graaf. Zoals bij Fortuyn effent het haatklimaat de weg voor moord. Amerikaanse haatmedia worden aangevoerd door de nieuwszenders CNN en MSNBC en het dagblad The New York Times.

De laatste probeerde de aanslag op de Republikeinse Congresleden meteen te relativeren. In een hoofdartikel stelde de krant dat het Democratische Congreslid Gabrielle Giffords in 2011 in Arizona werd neergeschoten door toedoen van Sarah Palin. Giffords raakte zwaargewond. Palin kreeg de schuld omdat zij twintig kiesdistricten had aangekruist waarop Republikeinen zich bij Congresverkiezingen in 2012 moesten concentreren. Daaronder het district van Giffords.

De dader, Jared Lee Loughner, bedreigde Giffords echter al voordat Palin de kiesdistricten had aangekruist. Er was dus geen enkel verband. The New York Times bood excuses aan; Palin zint op een proces.

Denkbeeldige moord

De Amerikaanse politiek kent ruwere zeden dan de Nederlandse. Een Amerikaanse verkiezing is eerder een bokswedstrijd dan een partijtje tikkertje, zoals in Nederland. Toch is het niveau van de politieke cultuur diep gedaald.

Stel dat Griffin niet het hoofd van Trump, maar dat van Obama als model had gekozen. Stel dat Julius Caesar niet Trump had uitgebeeld, maar Obama. Er zou een golf van verontwaardiging over de wereld zijn gegaan. En terecht.

Met het cultiveren van de denkbeeldige moord op Trump bewijst progressief Amerika dat het nog steeds niet heeft begrepen waarom Hillary Clinton verloor.