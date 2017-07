Voortaan verplicht formulier voor erfenis en schenking

Bij een schenking of erfenis moet sinds dit jaar verplicht gebruik worden gemaakt van een formulier van de Belastingdienst.

Tot 1 januari 2017 was er geen verplichte manier van aangifte doen bij een schenking of erfenis. De aangifte was ‘vormvrij’. Een paar ondertekende bladzijden papier met informatie over de schenking of erfenis waren voldoende, als de gegevens maar correct en volledig waren.

Voor de meeste kleine schenkingen, zoals die aan een kind tot 5.320 euro per jaar of een kleinkind tot 2.129 euro per jaar, geldt geen aangifteplicht. Aangifte is verplicht voor schenkingen met speciale voorwaarden, bijvoorbeeld de schenking voor het eigen huis.

Vertraging

Een overlijden of schenking ná 31 december 2016 moet dus altijd via een apart formulier, op papier of digitaal, worden gemeld. De invoering ging niet soepel: de formulieren waren pas weken later beschikbaar.

Het kostte de fiscus moeite om ze op tijd af te hebben, omdat de formulieren alle verschillende situaties moeten dekken. Toekomstige aanpassingen van de regels zullen waarschijnlijk ook weer leiden tot vertraging.



Aangiftetermijn

Kamerleden vroegen staatssecretaris Wiebes van Financiën of belastingplichtigen door de vertraging naast belasting ook rente moeten betalen aan de fiscus.

Volgens Wiebes is dat niet zo. Bij schenkingen wordt geen belastingrente (op dit moment 4 procent) berekend en er geldt een ruime aangiftetermijn. Een erfenis moet binnen 8 maanden na het overlijden worden gemeld. De aangifte van een schenking moet uiterlijk 1 maart van het volgende jaar worden ingediend.