Vijf vragen over het groeiend DBA-probleem

Al jaren is er ophef over de zogenaamde schijnzelfstandigheid van zzp’ers. De nieuwe DBA-regels moesten duidelijkheid verschaffen, maar de chaos lijkt alleen maar groter. Vijf vragen over de nieuwe zzp-overeenkomsten.

Is een zzp-overeenkomst verplicht?

Nee. De zogenoemde DBA-overeenkomsten zijn een soort tegemoetkoming aan zelfstandigen. Als opdrachtgever en opdrachtnemer twijfelen aan de arbeidsrelatie, kan gebruik worden gemaakt van een DBA-overeenkomst. Zij kunnen echter ook een eigen (bestaande) overeenkomst gebruiken of, als ondernemerschap niet in twijfel is, een zeer beperkte overeenkomst opstellen.

Een DBA-overeenkomst geeft, als voldaan wordt aan de voorwaarden, zoals gebruik van eigen gereedschap, vijf jaar zekerheid voor de loonheffingen. Andere overeenkomsten worden pas door de Belastingdienst beoordeeld bij een controle.

Garandeert gebruik van een zzp-overeenkomst ondernemerschap?

Nee. De Belastingdienst beoordeelt of er in de omschreven situatie sprake is van een dienstverband. Met de goedkeuring van de DBA-overeenkomst geeft de Belastingdienst aan dat er hoogstwaarschijnlijk geen dienstbetrekking bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De Belastingdienst geeft met haar goedkeuring ook geen oordeel over het ondernemerschap van de opdrachtnemer (zzp’er) of het recht op ondernemersfaciliteiten.

Mag de opdrachtgever helemaal niets verstrekken aan de zzp’er?

Het gaat eigenlijk om twee vragen:

Wat is de opdracht en wat is daar voor nodig? Kan van de opdrachtnemer (zzp’er) worden verwacht dat hij hier zelf in voorziet?

Soms moet er wel gebruik worden gemaakt van spullen van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan een meteropnemer of een monteur. Het moet voor de klant duidelijk zijn dat hij voor het betreffende bedrijf werkzaam is, dus hij moet bedrijfskleding dragen en het bedrijf kan dit zelfs eisen.

Bij specialistische beroepen wordt de opdrachtnemer vaak ingehuurd voor zijn kennis, maar is de benodigde apparatuur zeer duur. Van de opdrachtnemer kan eigenlijk niet worden verwacht dat hij hier zelf in investeert, hij wordt immers voor zijn kennis ingehuurd.

Er moet volgens de overeenkomst worden gewerkt. Wat betekent dit?

In de overeenkomst is opgenomen onder welke omstandigheden het werk wordt verricht. Niet alle voorwaarden zijn even strikt, bij sommige is er ruimte voor afwijking. Ook de opdrachtgever moet zich aan de afspraken in de overeenkomst houden.

Er is natuurlijk geen of weinig ruimte als het gaat om de zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld dat de opdrachtgever slechts beperkt aanwijzingen mag geven en dat de opdrachtnemer de aansprakelijkheid draagt.

Volgens staatssecretaris Wiebes (Financiën) is het eenmalig lenen van een hamer geen probleem. De praktijk was gebaat geweest bij een beter voorbeeld. Als een gereedschap stuk gaat, is van belang hoe snel dit kan worden vervangen. Tijdens de vervangingsperiode zou het gebruik van gereedschap van de opdrachtgever geen probleem moeten zijn.

Waar moet ik zeker op letten?

Zelfstandigen moeten veel dingen zelf betalen. Een laag uurtarief wekt dus een vermoeden van dienstbetrekking.

De omschrijving van de klus bevat in elk geval: