Zzp’er blijft steeds langer in onzekerheid

De onzekerheid over de handhaving van de nieuwe regels voor bestrijding van schijnzelfstandigheid onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) neemt steeds verder toe.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de handhaving in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2018. Daarmee ligt de netelige kwestie op het bordje van een volgend kabinet. De Belastingdienst blijkt ook steeds langer te doen over het beoordelen van de inhuurcontracten van zzp’ers.

Twijfel

Er is sprake van schijnzelfstandigheid als iemand wordt ingehuurd als zelfstandige, maar in niets verschilt van iemand die in dienst is.

Het kabinet wil dit aanpakken, om te voorkomen dat bedrijven alleen nog maar goedkope zzp’ers inhuren. Werknemers zijn duurder omdat hiervoor sociale lasten moeten worden afgedragen.

Als er twijfel is over de arbeidsrelatie, moeten opdrachtgever en zelfstandige volgens de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘DBA’) een overeenkomst opstellen.

Beoordeling

Daarin staat bijvoorbeeld dat een timmerman zijn eigen hamer meeneemt Opdrachtgever en zzp’er leggen de overeenkomst vervolgens ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor.

Maar de problemen stapelen zich al jaren op. Uit een WOB-verzoek blijkt dat de beoordeling van DBA-overeenkomsten niet opschiet. De doorlooptijd is nu al 14 weken terwijl 6 weken was ‘beloofd’. DBA-overeenkomsten gaan soms drie keer heen en weer voordat zij vaststaan.

Boetes

De Belastingdienst controleert al of een zzp’er niet eigenlijk toch in dienst is. Er worden niet meteen boetes opgelegd voor zzp-contracten die niet aan de eisen voldoen. Het opleggen van boetes, de handhaving, wordt steeds uitgesteld en is inmiddels dus al naar 1 juli 2018 doorgeschoven.

Het is niet vreemd dat de handhaving opnieuw wordt uitgesteld. De regels waar de contracten aan moeten voldoen, staan nog steeds niet helemaal vast. Daardoor blijft onduidelijk of bestaande en nieuwe DBA-overeenkomsten in orde zijn.

Het voortdurende uitstel en de onzekerheid hebben tot gevolg dat veel opdrachtgevers het opstellen van overeenkomsten voor zich uit schuiven en contracten met zzp’ers niet voortzetten.