Filipijnen: nieuw IS-bolwerk in Azië?

In de zuidelijke Filipijnen vecht het leger een zware strijd uit met islamitische rebellen. Worden de Filipijnen het nieuwe oorlogstoneel van de Islamitische Staat (IS)?

Bij gevechten om de stad Marawi zijn al zeker 100 doden gevallen. Marawi, een stad die zo’n 200.000 inwoners telt, is gelegen op het zuidelijke eiland Mindanao. Onder de doden zijn tientallen burgers.

Gijzelaars

Het Filipijnse leger beheerst nu 90 procent van de stad. In het gedeelte dat IS in handen heeft, worden gijzelaars vastgehouden, onder wie een katholieke priester. IS probeert de gijzelaars in te zetten als pressiemiddel, om zo de aanvallen van het leger een halt toe te roepen.

Mindanao is het op een na grootste eiland van de Filipijnen. Van de 21 miljoen inwoners is zo’n 20 procent moslim, van wie de meerderheid in het zuidwesten van het eiland leeft. Terrorisme is geen nieuw verschijnsel in het gebied. Al sinds de jaren zestig strijden islamitische rebellen voor een eigen staat.

Onlangs kondigde de Filipijnse president Rodrigo Duterte de staat van beleg af in Mindanao. Hij belooft dat de strijd tegen IS keihard zal worden gevoerd.

Buitenlandse strijders

De Filipijnse autoriteiten vrezen dat de ideologie van IS zich verspreidt onder de moslimgemeenschap. Tijdens gevechten in de stad Marawi wist het leger enkele IS-strijders gevangen te nemen. Een van de gevangen strijders gaf toe dat de aanval doelbewust tijdens ramadan was gepland. Zo hopen zij de aandacht van de Arabische IS op zich te vestigen.

Nu IS in Syrië en Irak aan terrein inboet, bestaat de kans dat buitenlandse strijders naar andere conflictgebieden trekken. Zo bevonden zich onder de gesneuvelde IS-strijders Maleisiërs, Indonesiërs en een Arabier.

De Filipijnse tak van IS wordt geleid door Isnilon Hapilon, ook wel bekend als Abu Abdullah al-Filipini. Hapilon leidde voorheen de terreurgroep Abu Sayyaf, voordat deze opging in IS. Hapilon is al sinds de vroege jaren 2000 actief als terrorist, toen hij 17 Filipijnen en drie Amerikanen gijzelde. Hierbij werd één Amerikaan onthoofd. Hapilon staat op de Amerikaanse lijst van meest gezochte terroristen.