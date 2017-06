Verpletterende meerderheid Macron blijft uit

De Franse parlementsverkiezingen zijn door de partij La République en Marche gewonnen. De partij van Macron haalde volgens de exitpolls 355 uit 577 zetels, minder dan verwacht werd in de peilingen.

De Franse kranten blikten vooruit op een monsterzege, met marges die opliepen tot 80 procent van de zetels. Met het huidige zetelaantal wint Macrons partij iets meer dan 60 procent van de zetels, een meerderheid in het parlement.

Twee zaken vielen op bij de tweede ronde van de verkiezingen van de Assemblé Nationale, de opkomst van de La République en Marche, een partij die vorig jaar nog niet bestond en in één keer de grootste wordt. Dat zal een aardverschuiving betekenen in het politieke landschap van Frankrijk. Een van de doelen van Macron is om de ‘politieke klasse’ op te schudden en de Fransman weer met de politiek te herenigen.

De tweede partij is de centrum-rechtse Les Républicains, die de gevreesde schade wisten te beperken. De partij haalde 133 zetels.

Ook valt de lage opkomst op. Meer dan 56 procent van de Franse kiesgerechtigden heeft ervoor gekozen om vandaag thuis te blijven. Een teken aan de wand: de meerderheid van de Fransen interesseert zich niet voor de zetelverdeling in het parlement. Sinds de oprichting van de Vijfde Republiek werd nog nooit zo’n lage opkomst gemeten bij de verkiezing van de Assemblé Nationale.

Voorzitter sociaal-democraten stapt op

Jean-Christophe Cambadélis, de voorman van de Parti Socialiste, spreekt over een alarmerend opkomstcijfer. ‘Het verlies van links is ontegenzeggelijk. De kiezers hebben de nieuwe president gekozen. Vandaag heeft de president alle macht. Maar deze triomf is kunstmatig: de problemen gaan niet vanzelf weg.’ Hij kondigt vervolgens aan op te stappen als algemeen secretaris van de sociaal-democraten. De gedecimeerde Parti Socialiste behaalde volgens de exitpolls 49 zetels, tegen 289 zetels in 2012.

Andere belangrijke nieuwkomer in het parlement is La France Insoumise van de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon, zijn partij haalt dertig zetels. Ook het Front National behaalt acht zetels, meer dan de twee zetels de peilingen voorspelden. In Hénin-Beaumont, het hoofdkwartier van Marine Le Pen, heerst een jubelstemming. Le Pen hekelt de ‘onverschilligheid bij de verkiezingen,’ die ze wijt aan Macron. ‘Zijn termijn als president begint slecht.’ Ook noemt ze de verkiezingsprocedure ‘schandalig’.