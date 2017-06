Aanval op IS-hoofdstad Raqqa begonnen

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) – een door het Westen gesteunde militaire coalitie – heeft de aanval geopend op Raqqa, de zelfbenoemde hoofdstad van Islamitische Staat (IS). Duizenden strijders vallen de stad van drie kanten aan.

Het Britse persbureau Reuters meldt dat de aanval in de vroege ochtend van dinsdag begon. De aanval werd ingeluid door een nachtelijk bombardement van bommenwerpers van de internationale coalitie, waarbij 21 burgers om het leven kwamen. In het oosten zijn strijders van de SDF de stad al bijna binnengedrongen.

Multi-etnische coalitie

In Raqqa verschuilen zich meer dan 3.000 strijders van IS, die overal in de stad barricades hebben opgeworpen. Het wordt een zware strijd: veel IS-militanten zullen zich doodvechten. Zeker 10.000 burgers zijn de stad al ontvlucht; zij worden opgevangen in een vluchtelingenkamp ten noorden van Raqqa. Er verblijven nog zo’n 200.000 mensen in de stad.

De SDF is een multi-etnische coalitie, bestaande uit Koerdische, Arabische, Assyrische, Armeense, Turkmeense en Tsjetsjeense strijders. De Verenigde Staten voorzien de militie van vuurwapens, munitie en voertuigen. De SDF werkt nauw samen met de Syrisch-Koerdische militie YPG.

Guerrillastrijd

Ook in Irak trekt IS zich terug. In Mosul, het laatste grote IS-bolwerk in Irak, is de terreurgroep grotendeels omsingeld en beheerst er nog maar enkele wijken. Het verlies van Raqqa en Mosul zal een zware klap zijn voor IS.

Toch is de strijd verre van voorbij: de terreurgroep beschikt nog over duizenden strijders in zowel Syrië als Irak. Zelfs als IS de conventionele oorlog verliest, zullen de strijders naar alle waarschijnlijkheid een guerrilla-oorlog voortzetten.