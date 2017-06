Amerika: ‘Blijkbaar neemt Assad onze waarschuwing serieus’

De regering van de Syrische president Bashar al-Assad heeft een waarschuwing van de Amerikanen om niet opnieuw een chemische aanval uit te voeren ter harte genomen. Dat zegt althans de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis in een verklaring.

Maandag zond het Witte Huis een verklaring uit dat het leger van Assad voorbereidingen treft voor een nieuwe aanval met chemische wapens. Daarbij kwam ook de dringende waarschuwing om die vooral niet uit te voeren. Deed Assad dat wel, dan zou hij een ‘zware prijs betalen’, aldus de dreigende waarschuwing van de Amerikanen.

Vergelding voor chemische aanval

Een eerdere aanval met gifgas op het rebellenbolwerk Khan Sheikhoun in april kostte aan meer dan 80 burgers het leven. Het vermoeden dat een nieuwe aanval ophanden zou zijn, was volgens de Amerikanen gebaseerd op informatie van inlichtingendiensten. De aanval zou bij de Syrische luchtmachtbasis van al-Shayrat voorbereidt worden. Dat is juist de plek waar de Amerikaanse president Donald Trump wraak nam voor de gifgasaanval van april. Hij liet 59 Tomahawk-raketten afvuren op de basis ter vergelding voor de chemische aanval.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley bejubelt de acties van Trump: ‘Dankzij zijn acties hebben we geen incident meer gezien,’ zei Haley in reactie op de Amerikaanse waarschuwing. ‘Ik zou graag denken dat de president veel onschuldige mannen, vrouwen en kinderen heeft gered.’

Geen volledige zekerheid over nieuwe aanval

Hoe dan ook denkt Amerika dat een nieuwe chemische aanval verijdeld is met het diplomatieke dreigement aan het adres van Assad. ‘Blijkbaar hebben ze onze waarschuwing serieus genomen,’ zegt Mattis woensdag. ‘Ze hebben het nog niet gedaan.’ Mattis kan niet met zekerheid zeggen dat een eventuele aanval helemaal niet meer zal worden uitgevoerd: ‘Dat kun je beter aan Assad vragen.’

Ook deed hij meer uit de doeken over de bewapening van de Koerdische YPG. Die militie strijdt in Syrië tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en het regime van Assad. Volgens Mattis zou verdere bewapening van de YPG nodig zijn na een eventuele bevrijding van het Syrische IS-bolwerk Raqqa.

Rusland, bondgenoot van Assad, verwierp de eerdere waarschuwing van Amerika en noemde het dreigement bovendien ‘onacceptabel.’ Volgens de Russen compliceren de Amerikanen met dergelijke aantijgingen de vredesgesprekken over Syrië, die al meer dan een jaar lopen.

Ook volgde er een bedreiging voor de Amerikanen: Rusland zal ‘met eer en proportionaliteit’ reageren als de Amerikaanse regering preventieve maatregelen neemt tegen het Syrische regime, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei niet te hopen dat de Amerikanen hun ‘inlichtingen’ gebruiken om een ‘nieuwe provocatie’ uit te voeren tegen Assad en zijn leger.