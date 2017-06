Britten komen EU tegemoet bij eerste Brexit-overleg

Het lijkt erop dat de Britse regering al een eerste concessie heeft moeten doen in de onderhandelingen met de Europese Unie. De partijen kwamen tijdens de eerste dag aan de onderhandelingstafel tot een overeenkomst, waardoor ze eerst het Britse vertrek uit de EU regelen, voordat een mogelijke handelsdeal wordt besproken.

EU-onderhandelaar Michel Barnier deed maandagavond verslag van de ‘productieve’ eerste meeting tussen onderhandelaren aan beide kanten van het Kanaal. De Fransman sprak voor het eerst uitgebreid met David Davis, de Brexit-minister die de Britten vertegenwoordigt aan de onderhandelingstafel.

Scheidingsrekening en rechten EU-burgers

Hoewel de Britse regering het overleg over een nieuwe handelsovereenkomst meteen wilde bespreken – zodat de onderhandelingen over een nieuwe deal synchroon zouden lopen met het overleg over het vertrek zelf – wordt prioriteit gegeven aan de ‘scheidingsrekening’ en de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.

Over dat laatste onderwerp bleek al snel veel overeenstemming te zijn, zeggen Davis en Barnier na afloop. Ook wordt direct gezocht naar een oplossing voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Vooral de scheidingsrekening was een bron van ergernis voor beide partijen. De rekening – bestaande uit uitstaande verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk aan de Europeanen – zou kunnen oplopen tot zo’n 100 miljard euro.

De EU zegt de rekening lager in te schatten, en recent kwam de Britse premier Theresa May met een tegenvoorstel: de EU moet juist de Britten betalen, ter compensatie van alle voorschotten van het Verenigd Koninkrijk.

‘Geen vijandigheid’

Naab, waarbij de Conservatieven hun meerderheid kwijtraakten in het Britse parlement, is ook haar positie aan de onderhandelingstafel minder sterk. Dat de Britten moeten wachten met voorstellen over een nieuwe handelsovereenkomst, heeft niets te maken met de zwakkere positie van May, beweert Barnier.

‘Van mijn kant komt geen vijandigheid,’ zwoer de EU-onderhandelaar. ‘Een eerlijke deal is mogelijk, en een eerlijke deal is veel beter dan geen deal, voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie,’ aldus Barnier. ‘Dat heb ik David (Davis, red.) ook verteld, en dat is de reden dat wij altijd met het Verenigd Koninkrijk zullen werken, nooit tegen.’