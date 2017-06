Is dit de oorzaak van de brand in Londense flat?

In West-Londen is een groot flatgebouw in vlammen opgegaan. In de nacht van dinsdag op woensdag bleek dat er brand was uitgebroken in de Grenfell Tower, in de buurt van Notting Hill. Zeker dertig bewoners zijn gewond geraakt.

Ook zijn er doden gevallen. De politie bevestigt dat het gaat om zeker zes doden. Het dodental wordt verwacht nog flink op te lopen.

De brandweer was tot het laatste moment bang dat het gebouw zou instorten. Veiligheidsdiensten waren massaal ter plaatse: tweehonderd brandweerlieden zijn uitgerukt.

Britse media melden dat de brand is veroorzaakt door een koelkast die explodeerde op een van de lagere verdiepingen. Brandweercommissaris Dany Cotton kan nog niets bevestigen over de oorzaak.

Chaos rond complex

Toen de brand uitbrak – vermoedelijk op een van de onderste verdiepingen – lagen veel bewoners te slapen. De brandweer vermoedt dan ook dat nog veel mensen binnen zijn en vastzitten. Andere bewoners zijn geëvacueerd. Gewonde bewoners zijn naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht, en kerken en lokale buurthuizen hebben voor opvang gezorgd.

Buiten het appartementencomplex is chaos ontstaan. Delen van de weg zijn afgesloten, waar ’s nachts nog bewoners stonden, veelal gechoqueerd, sommigen in pyjama. Afgebrande delen van het gebouw storten nog steeds naar beneden, en Transport for London meldt dat er voorlopig geen metro’s rijden van en naar nabijgelegen stations.

Waarschuwingen van bewoners

Het gaat om een flat in Noord-Kensington van 120 appartementen. Lange tijd zaten nog honderden mensen vast in het gebouw.

Het complex is in mei nog helemaal vernieuwd. Al snel werd duidelijk dat de bewoners al jarenlang waarschuwen voor het brandgevaar in het gebouw. Vanaf 2012 vragen de bewoners al aan de gemeente om in te grijpen.

In 2013 werd een ramp nipt voorkomen: een brand dreigde uit te breken na kortsluiting. De gemeenteraad van Kensington en Chelsea, de eigenaar van het gebouw, zou de zorgen van de bewoners totaal hebben genegeerd.