Duitsland trekt soldaten terug van Incirlik-basis: ‘Geen andere keus’

Duitsland gaat zijn militairen terughalen uit Turkije. Een laatste poging om het meningsverschil met de Turkse regering over het bezoekverbod voor Duitse parlementariërs aan de luchtmachtbasis Incirlik is op niets uitgelopen.

Dat meldt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel maandag in Ankara na een bespreking met zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu.

Geen bezoekrecht

De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil niet dat Duitse parlementariërs een bezoek brengen aan de 250 soldaten die in Incirlik zijn gestationeerd om te helpen bij de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Volgens Gabriel heeft Duitsland nu geen andere keuze dan zijn troepen terug te halen uit de Incirlik-basis. ‘Turkije heeft duidelijk gemaakt dat het om binnenlandse politieke redenen geen bezoekrecht kan geven aan alle parlementariërs,’ zegt Gabriel.

‘Omdat onze militaire operaties door het parlement zijn goedgekeurd moeten de leden het leger kunnen bezoeken. Turkije moet begrijpen dat wij in deze situatie de Duitse militairen uit Incirlik moeten halen,’ aldus Gabriel.

Gespannen banden

De betrekkingen tussen de twee landen zijn gespannen nadat Duitsland asiel verleende aan Turkse officieren die Turkije ontvlucht zijn omdat ze beschuldigd worden van banden met de Gülenbeweging. Erdogan houdt Fethullah Gülen, de leider daarvan, verantwoordelijk voor de mislukte coup in juli vorig jaar.

De Turkse minister Cavusoglu zei na het overleg nogmaals dat de mensen die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de couppoging moeten worden uitgeleverd, ook wanneer zij asiel hebben aangevraagd in een NAVO-land.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

De Duitsers overwogen vorig jaar al de troepen uit de basis terug te trekken. Ook toen mochten Duitse parlementariërs niet langskomen op de basis, een Turkse straf na de Duitse erkenning van de Armeense genocide. Incirlik is een luchtbasis in het zuidoosten van Turkije, die door NAVO-bondgenoten wordt als uitvalsbasis gebruikt in de strijd tegen IS in Syrië. De Duitsers hebben er zes Tornado-vliegtuigen staan en er zijn meer dan 250 soldaten gestationeerd.