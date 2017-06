EU benadrukt eenheid en optimisme, maar ondertussen…

Tijdens de top van de Europese Unie in Brussel van de afgelopen dagen, moesten lidstaten laten zien hoe verenigd de EU is. De EU-landen lijken misschien in hun nopjes, maar niet iedereen is tevreden.

De focus moest vooral liggen op de economische groei in veel EU-lidstaten. De Europese Unie lijkt eindelijk sterk uit een eindeloze financiële crisis – gevolgd door een eurocrisis – te komen. Alle ogen waren dan ook gericht op ECB-president Mario Draghi, die de EU-leiders van alles moest vertellen over het economische herstel.

Focus op positieve onderwerpen

Daarnaast werd volop gesproken over samenwerking op het gebeid van defensie. EU-lidstaten werken nauwer samen, en de eerste stappen naar een EU-leger zijn zelfs al gezet.

Terrorismebestrijding stond dan hoog op de agenda, de onderwerpen waarover de EU-staten het maar moeilijk eens worden, kregen minder aandacht. Zo blijkt de migratiecrisis nog steeds een splijtzwam. Oost-Europese landen verzetten zich tegen de plannen van andere EU-leiders om asielzoekers over de lidstaten te verdelen.

Zelfs Brexit verdeelt lidstaten

Ook over de ‘Europa van verschillende snelheden’ werd weinig gesproken. In maart kondigde West-Europese leiders aan dat de vernieuwing van de EU er echt van gaat komen: er worden verschillende ‘kopgroepen’ gecreëerd van landen die samenwerken op verschillende terreinen. Dat plan stuitte op verzet, dus kwam de vernieuwing niet aan bod in Brussel.

Hoewel de eerste plannen voor Brexit op papier zijn gezet, vermijdt de EU onderwerpen die voor onenigheid kunnen zorgen. Zo repten de lidstaten geen woord over de EU-agentschappen die uit Londen moeten verhuizen na het Britse vertrek uit de Europese Unie. Premier Mark Rutte hoopt dat bijvoorbeeld medicijnenbureau EMA zich in Amsterdam vestigt, maar er zijn kapers op de kust.

Oost-Europa en Macron

Alle ogen waren in Brussel gericht op Emmanuel Macron. De kersverse Franse president is met zijn pro-EU-plannen razend populair in Brussel. Maar zelfs Macron kon de lidstaten niet verenigen. Oost-Europese landen, waar eurosceptische bewegingen aan populariteit winnen, zijn bepaald niet vol lof over de Franse ‘verlosser’.

Zijn uitspraak dat ‘de EU geen supermarkt is’, viel niet in goede aarde bij Oost-Europese landen. Macron hekelt landen die wel van de EU willen profiteren, maar zich niet aan de regels houden. De Visegrad-groep, bestaande uit Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, gaf Macron zelfs een standje, meldt Politico. De Franse president moet de Oost-Europese landen niet de les voorlezen, is de boodschap van de Visegrad-groep.

Frans-Duitse as

De intenties van Macron zijn duidelijk: de banden met Angela Merkel, de Duitse bondskanselier worden aangehaald, en het Franse-Duitse tandem moet toonaangevend zijn in de Europese Unie. ‘De sleutel is een Europese Unie die beschermt,’ zegt de 39-jarige Franse president.

‘De landen in Europa die de regels niet respecteren moeten daar de politieke consequenties van ondervinden. Dat is niet alleen een kwestie tussen Oost-Europa en West-Europa.’ Saillant detail is dat de Franse begroting de afgelopen tien jaar niet heeft voldaan aan de Europese regels van de het stabiliteitspact.