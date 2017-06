EU vindt voorstel May EU-burgers niet goed: ‘Meer ambitie, graag’

De Europese Unie vindt het voorstel van de Britse premier Theresa May over EU-burgers die momenteel in Groot-Brittannië wonen niet toereikend. EU-onderhandelaar voor Brexit Michel Barnier roept May op meer ambitie te tonen.

‘Meer ambitie, meer duidelijkheid en meer garanties,’ is de eis van Barnier, die hij op Twitter deelde.

Burgers mogen tenminste twee jaar blijven

De EU ziet graag dat burgers die momenteel in Groot-Brittannië wonen na Brexit dezelfde bescherming genieten als onder EU-wetgeving. May stelde eerder voor dat EU-burgers die langer dan vijf jaar in Groot-Brittannië wonen een speciale verblijfsstatus toegewezen krijgen.

Op maandag weidde ze nog iets verder uit de rechten van EU-burgers, en zei ze dat iedereen die voor de formele uittreding van de Britten uit de Unie naar Groot-Brittannië wonen ook een speciale status krijgen. Die mensen zouden twee jaar in het land mogen verblijven, om ze de tijd te geven om een verblijfsvergunning aan te vragen.

EU dringt aan op handhaving Europese wetgeving

Het aanbod is bedoeld om een ‘cliff edge’-scenario te voorkomen: een scenario waarbij het recht voor EU-burgers om naar Groot-Brittannië te verhuizen een dag na Brexit – op 29 maart 2019 – opeens tot een einde komt. Volgens May betekent dit dat geen enkele EU-burger die voor de Brexit naar Groot-Brittannië komt op stel en sprong hoeft te vertrekken. EU-burgers die meermaals worden veroordeeld voor ernstige strafbare feiten moeten op wel gaan opletten. Na Brexit worden ze mogelijk sneller het land uitgezet.

May verklaarde tegenover BBC dat ze graag wil dat EU-burgers die zich aan de wet houden na de brexit in Groot-Brittannië blijven wonen. Ze noemde de 3,2 miljoen EU-burgers in het land ‘een integraal deel van het economische en culturele systeem van Groot-Brittannië’. De premier voegde eraan toe dat er ook garanties van de EU moeten komen voor de 1,2 miljoen Britten die op het Europese vasteland wonen en werken.

Maar EU-onderhandelaar Barnier vindt haar voorstel nog altijd niet goed genoeg. Eerder reageerde de EU ook al afwijzend op het voorstel van May om EU-burgers die langer dan vijf jaar in Groot-Brittannië wonen een speciale status te geven. Vooral het feit dat May het Europese Hof van Justitie niet wil erkennen stuit de EU tegen de borst. Dat May het hof niet erkent als toezichthouder op de rechten van EU-burgers, wordt ‘schrijnend’ genoemd.

De rechten van EU-burgers vormen een belangrijk thema bij de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Britten. Pas als er een besluit is genomen over het lot van deze burgers, zullen de partijen de ‘scheidingsrekening’ gaan regelen.