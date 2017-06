Extra politie om Britse moslims te beschermen na aanslag op moskee

Volgens Theresa May is de aanslag op een moskee in het Londense Finsbury Park ‘net zo ziek’ als de aanslagen in Manchester en Londen van de afgelopen weken. In een speech kondigt de Britse premier extra beveiliging aan voor moslims tijdens ramadan.

Een 48-jarige man – door de Daily Mirror geïdentificeerd als Darren Osborne – reed kort na middernacht met een bestelbusje in op moskeegangers in de Londense wijk Finsbury Park. Naast een dodelijk slachtoffer raakten tien mensen gewond. In Cardiff, vermoedelijk de woonplaats van Osborne, is een huiszoeking gedaan.

Verwarring over dode Londen: stierf hij al voor aanslag?

Commissie voor terreurbestrijding

De aanslag – die vrijwel meteen als terreurdaad werd bestempeld – is de meest recente in een reeks aanslagen in het Verenigd Koninkrijk. Na een bomexplosie in een concertzaal in Manchester reed kort daarna een groep mannen met een bestelbusje in op een menigte bij London Bridge, waarna de terroristen voetgangers neerstaken.

De terreurdaden zijn ‘stuk voor stuk net zo erg’, aldus May. In een toespraak zegt de premier een einde te willen maken aan het ‘kwaad en de haat’ van terroristen. ‘Extremisme neemt vele vormen aan.’ Eerder pleitte de Conservatieve leider voor een hardere aanpak van islamitisch terrorisme. De premier kondigde tevens de oprichting van een nieuwe commissie aan, die terreurbestrijding in het Verenigd Koninkrijk moet verbeteren.

Daarnaast krijgen moslims extra beveiliging tijdens ramadan. Bij moskeeën worden extra politieagenten ingezet.

‘Alle moslims doden’

Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan veroordeelde de ‘gruwelijke terroristische aanslag’ op ‘onschuldige Londenaren’. In een reactie op de aanval roept de getroffen moskee op de kalmte te bewaren en de politie hun werk te laten doen.

Volgens ooggetuigen schreeuwde Osborne juist dat hij ‘alle moslims wil doden’. Alle slachtoffers die gewond zijn geraakt, zijn moslim.

De man die zou zijn overleden door de aanslag, was mogelijk al eerder overleden, zegt de coördinator terreurbestrijding van de Britse politie, Neil Basu. Britse media gaan er op gezag van ooggetuigen en andere autoriteiten vanuit dat er sprake was van een terroristische aanslag op moslims. Een grote, blanke man zou opzettelijk zijn ingereden op moslims voor een islamitisch centrum vlakbij een moskee.