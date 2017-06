Extreem links terroriseert Hamburg voor G20-top

Een extreem-linkse groep heeft elektriciteitskabels en andere spoorfaciliteiten in Hamburg in brand gestoken. Activistische groepen protesteren tegen de komst van de Amerikaanse president Donald Trump voor de G20-top in Duitsland.

In Hamburg ontstonden grote vertragingen en chaos door de in brand gestoken elektriciteitskabels. De stad vreest voor onrust bij de G20-top die wordt gehouden. Antikapitalistische bewegingen werden sowieso verwacht te protesteren tegen de top, maar de komst van Trump heeft woede bij radicaal links aangewakkerd.

Eerder werden politieauto’s in de brand gestoken. De gemeente Hamburg rekent op tienduizenden activisten uit Duitsland en andere Europese landen. Een deel daarvan is mogelijk bereid geweld te gebruiken. 14.000 politieagenten zijn op de been om de verwachte relschoppers te beteugelen. De autoriteiten hebben zelfs agenten moeten lenen uit andere korpsen.

Verzet tegen neoliberalisme

Activisten verzetten zich tegen de komst van Trump, maar ook de aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Daarnaast verzetten de groepen zich in het algemeen tegen het neoliberale karakter van de G20-top.

Op het webadres G20Hamburg.org is al tijden een website live met de titel ‘G20 Welcome to Hell’. Dat is tevens de naam van de grote demonstratie die vlak voor de top (gehouden op 7 en 8 juli) moet worden gehouden. In de aanloop naar dat activistische hoogtepunt zijn naar schatting tientallen kleinere acties georganiseerd.