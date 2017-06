Fransen naar de stembus: Wat valt er te kiezen?

Frankrijk gaat vandaag opnieuw naar de stembus, voor de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Naar verwachting gaat de Franse president Emmanuel Macron een mokerslag uitdelen.

Vorige week bleek bij de eerste ronde dat de tegenstanders van Macron, zowel op links als op rechts worden weggevaagd. Vandaag blijkt bij de tweede ronde of Macron de overwinning in de eerste ronde kan omzetten in een groot aantal zetels in het parlement.

De Franse Assemblée Nationale wordt vandaag gekozen. Het wetgevende parlement telt 577 zetels: elk kiesdistrict in Frankrijk heeft recht op een afgevaardigde: een ‘deputé’. De verkiezingen werken met een districtenstelsel: iedere vertegenwoordiger heeft ten minste 50 procent van de stemmen in zijn district nodig om een zetel in het parlement te krijgen. Dit systeem werd bedacht om de radicalen buiten de deur te houden.

Vandaag stemmen, politieke propaganda is sinds vrijdagavond 24:00 niet meer toegestaan pic.twitter.com/Ifp3zZEh03 — kleis jager (@kleisjager) June 18, 2017



Door deze opgeworpen drempel heeft het er alle schijn van dat Emmanuel Macron met zijn nieuwe partij ‘La République en Marche’ een overweldigende zege tegemoet gaat. De tegenstanders worden volgens een laatste peiling onder de voet gelopen. De Parti Socialist, voorheen de grootste in het parlement, gaat naar verwachting een historisch verlies leiden.

Ook de centrum-rechtse Les Républicains zullen zetels moeten inleveren, maar worden waarschijnlijk de tweede partij. Voor het Front National van Marine Le Pen, tweede bij de presidentsverkiezingen, wordt het weinig verwacht. Door de opgeworpen barrière met twee rondes, haalt het Front National traditioneel maar een handvol zetels.

Teleurstellende opkomst

Het mandaat van Macron lijkt dus enorm, toch betekent dit niet dat hij alom populair is. De opkomst van de verkiezingen zijn namelijk historisch laag: kennelijk hebben de Fransen weinig interesse in het parlement. Bij de eerste ronde, vorige week zondag, was de opkomst een schamele 51 procent, een historisch dieptepunt. Vandaag is opnieuw de verwachting dat het opkomstpercentage negatieve records zal doen sneuvelen.